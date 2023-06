Concours international – Des merlots vaudois en or Le Mondial du merlot et assemblages 2023 a primé 9 vins vaudois. Cécile Collet

Cépage roi du Tessin, le merlot se plaît aussi dans le canton de Vaud. VQH

Les Tessinois ont raflé la mise lors du 16e Mondial du merlot et assemblages, avec 33 crus primés en or (sur 66) et le même nombre en argent (sur 58). C’est également une cave tessinoise qui remporte la médaille Grand Or, la Cantina Ra Canva, à Biasca, pour son Icaro Riserva 2020. Le canton de Vaud place 4 vins en or et 5 en argent.