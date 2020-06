Humour ou jeu de l’avion? – Des messages envoyés depuis les réseaux de «JP» dirigent vers une société aux allures pyramidales Plusieurs curieux ont reçu une invitation pour participer à des séances de MELiUS, une opaque société de trading basée à Dubaï. «L’influenceur» assure ne pas en être à l’origine. Antoine Hürlimann

Le Vaudois est devenu un véritable phénomène sur la Toile. Capture d’écran/jp.fn

Jean-Pierre Fanguin, «JP» sur les réseaux sociaux, cherche-t-il à recruter pour une entreprise aux allures pyramidales? Pour paraphraser sa désormais célèbre phrase, «la question elle est vite répondue». Ou pas. En moins d’une semaine, le Vaudois est passé de quidam à véritable phénomène sur la Toile. Avec sa vidéo pour le moins absurde – visionnée plus de 2 millions de fois –, dans laquelle le Vaudois jette un verre de champagne sur une route de Lavaux avant de démarrer en trombe au volant d’un SUV de luxe, «l’influenceur» est devenu la coqueluche des internautes francophones. Toujours dans ce clip, le jeune homme invite les spectateurs à le contacter pour rejoindre ce qui doit être un «business» florissant. Sans toutefois le dévoiler. Ses phrases qui maltraitent la grammaire font dire à bon nombre de personnes qu’il s’agit d’une caricature humoristique des pseudo-entrepreneurs d’Instagram. Ces derniers pullulent et essaient d’attirer dans leurs filets des adolescents crédules. Au contraire, des messages privés envoyés depuis son adresse e-mail et son compte Instagram, que nous avons pu consulter, tendent à démontrer qu’il s’agirait de tout sauf d’une blague.

«Tout (sic) les détails sont expliqués soit par conférence Zoom soit par présentation personnelle si tu habites en Suisse.» Voici la réponse reçue par plusieurs curieux qui ont contacté «JP» après avoir visionné ces vidéos. Ceux qui ont choisi la première option ont reçu dans un message suivant un lien pour rejoindre un salon de discussion bien particulier: celui de la nébuleuse société MELiUS, entreprise de trading basée à Dubaï. Pour mémoire, des centaines de Romands se sont laissé séduire par ses promesses de gains faciles et rapides. Mais ses allures pyramidales inquiètent des spécialistes. La Fédération romande des consommateurs a déjà transmis plusieurs signalements à son propos au Secrétariat d’État à l’économie.

«Je connais MELiUS mais je n’en suis pas membre»

Confronté à ces écrits, Jean-Pierre Fanguin ne répond pas sur le ton de l’humour. «Je tombe des nues, assure-t-il. Je connais MELiUS mais je n’en suis pas membre. Je ne participe à aucune société à paliers multiples mais je respecte ces activités.» Le Vaudois qui refuse toujours de parler de la nature de son offre commerciale affirme n’avoir jamais écrit ces messages. «Plusieurs personnes gèrent mon compte e-mail et mes profils sur les réseaux sociaux, je suis submergé par les sollicitations. Peut-être que quelqu’un a voulu profiter de mon influence? J’ai peut-être aussi été hacké… Mes communautés peuvent être intéressantes pour des personnes qui auraient quelque chose à vendre.»

Ses explications ne convainquent pas un ancien recruteur de MELiUS. «Dans une de ses précédentes vidéos, il parle de voyages et de trading, c’est exactement l’offre de la société.» Il reprend: «Certains de ses arguments sont les mêmes que ceux qu’on apprend aux nouvelles recrues.» De son côté, Jean-Pierre Fanguin maintient sa version. Et il promet qu’il fera son possible pour que plus personne ne reçoive de message en lien avec MELiUS via ses profils: «Il en va de mon image.»