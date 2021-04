Grippe aviaire en France voisine – Des mesures de prévention ont été ordonnées autour du Léman Les autorités cantonales genevoises et vaudoises ont ordonné des mesures préventives pour éviter la propagation de la grippe aviaire suite à la découverte d’un foyer dans une basse-cour à proximité de la frontière suisse.

Les mesures ordonnées au bord du lac Léman entrent en vigueur vendredi jusqu’au 15 mai et peuvent être adaptées en fonction de l’évolution de la situation. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Des mesures de prévention pour éviter la propagation de la grippe aviaire dans la population de volailles domestiques ont été ordonnées au bord du Lac Léman. Cette décision fait suite à la découverte mardi d’un foyer dans une basse-cour à Messery en France voisine, tout près du lac.

La grippe aviaire H5N8 ne présente pas de danger pour l’homme et le dernier cas observé à Genève remonte à janvier 2017, indique jeudi le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) dans un communiqué. Toutefois, une transmission aux oiseaux aquatique sauvages ne peut pas être exclue.

Les mesures de prévention ont été prises par les autorités cantonales genevoises et vaudoises en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Ces mesures entrent en vigueur vendredi jusqu’au 15 mai et peuvent être adaptées en fonction de l’évolution de la situation.

Zone de contrôle

Une zone de contrôle est imposée à Genève sur les rives du lac, d’Hermance à Céligny dans un périmètre d’un kilomètre bordant le lac. Dans le canton de Vaud, cette zone de contrôle concerne les communes de Commugny, Coppet, Crans, Founex, Gland, Mies, Nyon, Prangins et Tannay.

Dans cette zone de contrôle, les volailles domestiques doivent être alimentées et abreuvées dans des locaux inaccessibles aux oiseaux sauvages. Les aires de sorties à ciel ouvert doivent être protégées par des filets. Si ce n’est pas possible, les volailles doivent être détenues dans des systèmes d’élevage clos. Des mesures d’hygiène renforcées sont aussi exigées.

À Genève, le reste du canton passe en zone d’observation.

Plusieurs communes vaudoises

Dans le canton de Vaud, les communes d’Arnex-sur-Nyon, Bogis-Bossey, Coinsins, Duillier, Eysins, Signy-Avenex et Vich sont concernées. Dans ces régions, les détenteurs de plus de 100 gallinacés doivent consigner les animaux trouvés morts ainsi que les signes particuliers de la maladie.

Dans un communiqué, l’État de Vaud rappelle que les personnes qui trouvent des cadavres d’oiseaux sauvages sont invitées à informer la police cantonale, les surveillants de la faune ou les gardes-pêches. Il ne faut pas toucher ces cadavres.

L’OSAV a imposé des mesures similaires dans certaines communes des cantons de Schaffhouse, Argovie et Bâle-Campagne situées à proximité de la frontière. Depuis octobre dernier, l’Europe fait face à une augmentation des cas de grippes aviaires chez les oiseaux sauvages et la volaille domestique. Le virus s’est répandu dans plusieurs Länder allemands proches de la Suisse.

ATS

