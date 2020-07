Vaud/Neuchâtel – Des mesures pour protéger le Creux-du-Van Les cantons de Neuchâtel et de Vaud instaurent des mesures urgentes pour protéger le haut plateau du cirque.

La décision valdo-neuchâteloise vise à favoriser la reconstitution de la flore sise le long du mur de pierres sèches bordant le cirque (archives). KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Les cantons de Neuchâtel et de Vaud instaurent des mesures urgentes pour favoriser la reconstitution de la flore sise le long du mur de pierres sèches bordant le Creux-du-Van.

La disposition est prévue par le plan d’affectation cantonal neuchâtelois et la décision de classement vaudoise, ont indiqué mercredi les deux Conseils d’État. Elle permet d’améliorer la protection du Creux-du-Van sans exclure le public ainsi que les usages agricoles et touristiques du site d’importance nationale.

L’instauration des mesures était jusqu’ici empêchée par un recours déposé par une association auprès des tribunaux cantonaux neuchâtelois et vaudois. La partie recourante n’a toutefois pas contesté la levée de l’effet suspensif sollicitée par le Conseil d’État neuchâtelois et le Département de l’environnement de l’État de Vaud.

Piétinement

Celle-ci concerne la mise en œuvre des mesures urgentes prévues entre le mur et la falaise. Les dispositions relatives au secteur peuvent du coup entrer en force. Elles consistent à interdire l’accès sur environ la moitié du sentier de la falaise pour favoriser la restauration de la flore, qui souffre du piétinement.

Tous les acteurs impliqués se sont accordés, lors d’une visite de terrain, sur un dispositif simple et discret qui sera mis en place d’ici aux vacances d’été. Il prévoit la pose de cordelettes marquant les secteurs à protéger ainsi que l’installation d’une signalétique et de panneaux d’information et de sensibilisation.

L’efficacité du dispositif sera évaluée à la fin de la saison et des mesures complémentaires pourront être prises si nécessaires l’an prochain, précise le communiqué. La visite de terrain a encore permis de constater les effets bénéfiques des mesures pilotes de restauration de la flore en vigueur à partir de 2018.

( ATS/NXP )