Franches-Montagnes – Des mesures sont prises contre une plante carnivore exotique La Sarracénie pourpre va être éliminée des tourbières, annonce lundi le canton du Jura. Un arrachage manuel de la plante sera effectué durant les mois de mai et juin.

Le canton du Jura veut éradiquer la sarracénie pourpre, une plante carnivore exotique présente dans plusieurs tourbières des Franches-Montagnes. Introduite à la fin du XIXe siècle, cette plante exerce une forte pression sur les espèces indigènes caractéristiques de ces milieux humides.

La lutte est coordonnée par l’Office jurassien de l’environnement et sera effectuée en collaboration avec l’association des naturalistes francs-montagnards et une entreprise locale. Cette plante d’Amérique du Nord est friande de milieux humides pauvres et acides.

