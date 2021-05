Procès à Fribourg – Des militants d’Extinction Rebellion disent leur «éco-anxiété» Huit jours après le tribunal de Neuchâtel, c’est au tour d’un juge fribourgeois d’examiner si les condamnations d’activistes doivent être annulées. Un centre commercial avait été bloqué. Benjamin Pillard

Sur la cinquantaine de militants à avoir participé à une action de blocage e n 2019 , 31 s’opposent à leur sanction. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Au total, entre mardi et ce mercredi, ils auront été 31 militants à défiler à la barre. Ou plutôt à être interrogés tour à tour, chaque accusé étant assis dans une halle du centre de congrès Forum Fribourg en lieu et place des petites salles du Tribunal d’arrondissement, Covid oblige. Âgés pour la plupart entre 19 et 25 ans, les activistes sont essentiellement issus d’Extinction Rebellion (XR), quelques autres étant affiliés au mouvement Grève du climat.

Fin novembre 2019, ils étaient une cinquantaine à avoir bloqué pendant deux heures l’entrée d’un centre commercial de la ville en plein «Black Friday» – certains s’étaient enchaînés les uns aux autres, ou à des caddies. Des actions similaires s’étaient déroulées en parallèle dans plusieurs pays européens.