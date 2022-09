Action au MCBA – Des militants du climat collent leur main à un Giovanni Giacometti Renovate Switzerland a mené une action visant à alerter les consciences sur les ravages du changement climatique. Geste similaire au Kunsthaus de Zurich. Gregory Wicky

Les militants de Renovate Switzerland ont collé leur main droite au cadre de «Maloja en hiver» de Giovanni Giacometti. DR

Jusqu’ici, on les connaissait pour les actions au cours desquelles ils collaient leurs mains sur le bitume des autoroutes. Ce week-end, les militants de Renovate Switzerland se sont livrés à un exercice nouveau. «Dimanche, peu après 14 h, Anaïs Tilquin et Eric Ducrey se sont collé la main au cadre de «Maloja en hiver» de Giovanni Giacometti» a indiqué le groupe dans un communiqué. Au même moment, Max Voegtli et Gilbert Rossier se collaient la main à l’œuvre Alpweiden de Giovanni Segantini, au Kunsthaus de Zurich.»

En se fixant ainsi aux œuvres de peintres suisses, les militants souhaitent sensibiliser le public à l’urgence climatique et à la disparition des paysages tels que nous les connaissons. Ils ont martelé le message «Pas de paysages bucoliques dans une Suisse qui flambe, pas d’art sur une planète morte»…

Les responsables du musée, qui n’avaient pas été avertis de la démarche, ont rapidement fait intervenir leur service de sécurité, ainsi que la police. Les mains des activistes ont été décollées par le personnel du SMUR, avant que les deux militants ne soient emmenés par la police. «Seules deux salles ont été affectées, brièvement, par cette action, précise Patrick Gyger, directeur de la fondation Plateforme 10, qui chapeaute le MCBA. L’œuvre n’a pas été endommagée. Pour ce qui est du cadre, qui n’est pas d’époque, nous effectuons actuellement un constat.»

Comprend-il l’action de Renovate Switzerland? «Nous sommes très sensibles à l’urgence climatique. Et la réflexion autour de ce thème est centrale pour les musées, qui sont des lieux citoyens. On déplore par contre cette méthode. À notre sens, s’en prendre à une œuvre qui appartient au patrimoine collectif est déplacé.»

Renovate Switzerland annonce par ailleurs que ses actions sur les autoroutes du pays reprendront dès le 3 octobre. Ils exigent notamment la rénovation thermique des bâtiments du pays.

