Activistes vaudois perquisitionnés – Des militants du climat se disent espionnés Le Service de renseignement cantonal aurait participé à une perquisition de militants de la Grève du Climat Vaud en mai dernier. Ils demandent des explications au Canton. Chloé Din

La Grève du climat Vaud se demande si elle est surveillée par les autorités. KEYSTONE

Les militants de la cause climatique sont-ils sous surveillance des autorités? La Grève du climat Vaud estime que oui, et jette un pavé dans la mare, ce vendredi, en publiant une lettre ouverte à Béatrice Métraux, conseillère d’État vaudoise en charge de la Sécurité.

Dans cette missive, le groupe revient sur la perquisition qui a visé trois de ses militants, le 26 mai dernier. Menée par la police judiciaire fédérale et la police cantonale vaudoise sur ordre du Ministère public de la Confédération, celle-ci faisait suite à la publication, le 11 mai 2020, soit un an plus tôt, d’une lettre ouverte appelant la population à faire «la grève militaire». Le motif de cette descente était précis: «Instruction pénale pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires».