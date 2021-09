«Fridays for Future» – Des militants pour le climat défilent dans les rues de Suisse Plusieurs actions ont lieu ce vendredi à travers le pays pour alerter sur l’urgence de la crise climatique à l’occasion d’une grève internationale lancée par le mouvement «Fridays for Future».

Des militants du climat demandent une «justice climatique» dans plusieurs villes suisses. (Photo d’archives) KEYSTONE/Walter Bieri

Des militants pour le climat manifestent pour demander une «justice climatique maintenant» dans plusieurs villes suisses vendredi après-midi. Ils répondent ainsi à un appel international lancé par l’initiative «Fridays for Future».

À Zurich, plusieurs centaines de personnes étaient déjà présentes au début de la grève lancée à 15h30 près de l’EPFZ. Le nombre de militants enflait au fil des arrivées de trams et autres transports en commun.

Sur l’une des pancartes, on pouvait lire «La Terre est en train de bouillir de rage», tandis que d’autres indiquaient «Le tueur du climat n° 1 – la viande et le lait», «Arrêtez l’exploitation» ou encore «The planet is burning» (La planète brûle).

À lire: Le Conseil fédéral renonce à taxer pour sauver le climat

Actions en Suisse romande

D’autres actions sont prévues ailleurs, notamment en Suisse romande. Du côté de Genève, le collectif de la Grève du climat présentera une fresque en fin d’après-midi, tandis qu’à La Chaux-de-Fonds (NE), une soirée d’intégration pour parler de l’urgence climatique mondiale et des projets en cours au niveau cantonal est prévue à l’ABC dès 17h30.

En Suisse alémanique, des actions sont organisées à Berne, Lucerne, Aarau, Herisau (AP) et Davos (GR). Les militants pour le climat de l’initiative «Fridays for Future» ont également appelé à manifester dans d’autres pays, notamment à Berlin en Allemagne.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.