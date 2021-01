Près de cinquante ans après son entrée en politique, le 20 janvier était le grand jour pour Joe Biden, officiellement investi comme 46e président américain. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche va pouvoir rapidement implémenter son programme, le Parti démocrate bénéficiant de la majorité absolue au Congrès. Dès les premiers jours de son mandat, une trentaine de décrets ont été signés, qui visent à défaire certaines décisions de Trump (réintégrer les accords de Paris sur le climat, arrêter la procédure de retrait de l’OMS ou encore annuler le projet de pipeline Keystone XL).

Mais la lutte contre la pandémie reste la priorité absolue et tous les moyens seront déployés pour y parvenir, comme l’a souligné la nouvelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, confirmant un plan de relance gigantesque aux États-Unis. Qui prendra d’abord rapidement la forme d’un plan de soutien prévu à 1900 milliards de dollars, avant un plan plus large d’investissements dans les infrastructures et la transition énergétique pour un montant d’au minimum 2000 milliards de dollars.

«Le plan de soutien bénéficiera principalement aux ménages et aux collectivités locales.»

Les actifs risqués américains ont fortement rebondi le jour des annonces pour saluer l’ampleur de la relance, qui s’ajoute aux 900 milliards de dollars déjà votés à la fin 2020. Le plan de soutien bénéficiera principalement aux ménages et aux collectivités locales. Le gouvernement a la volonté de s’endetter massivement pour soutenir la croissance économique en profitant d’un environnement de taux bas. Des hausses d’impôts sur les entreprises et les ménages aisés sont prévues pour rééquilibrer les finances publiques, mais interviendront plus tard, lorsque l’économie sera rétablie.

Il reste toutefois à faire voter ces mesures. Si le Parti démocrate peut passer en force avec la procédure de réconciliation budgétaire (vote à la majorité de 50, la vice-présidente Kamala Harris faisant si nécessaire pencher la balance en faveur des Démocrates), Joe Biden souhaiterait cependant obtenir le soutien d’une dizaine de sénateurs Républicains pour obtenir la majorité et ainsi renforcer la dimension bipartisane de sa politique de relance.

Rétablissement plus rapide que prévu

Une fois cela fait, l’économie américaine se rétablira plus rapidement que prévu, ouvrant la voie à un début de normalisation de la politique monétaire dès la fin de cette année, ce qui soutiendra la hausse des taux souverains américains. Toutefois, la Fed aura besoin d’une situation très favorable sur le marché du travail et sur l’inflation pour espérer envisager une remontée de ses taux directeurs.

En matière de relations géopolitiques et commerciales, l’élection de Joe Biden apaisera sans doute les tensions. La politique américaine à l’égard de la Chine restera dure car les deux nations se battent pour la domination économique globale; cependant, on peut s’attendre à une approche plus diplomatique de la part du nouveau président américain pour régler leurs différends. Les Européens devraient être les plus grands bénéficiaires, car Joe Biden a indiqué qu’il ne cherchait pas à mener des guerres commerciales contre ses alliés.