Suisse – Des milliers de nageurs bravent le froid au lac Léman à Genève Sur les bords du lac Léman à Genève, la traditionnelle « Coupe de Noël » a attiré son lot de courageux, prêts à affronter une eau à moins de 9 °C pour une température extérieure avoisinant les -2 °C.

Les courageux se sont jetés dans l’eau à 8,8° Celsius par une température extérieure de – 2° Celsius et devaient nager 100 m AFP

Des milliers de nageurs habillés en super-héros ou incarnant de personnages de toute sorte ont bravé le froid samedi en se jetant dans les eaux du lac Léman à Genève pour participer à la traditionnelle «Coupe de Noël». Quelque 4000 nageurs amateurs et professionnels s’étaient inscrits pour participer sur deux jours – samedi et dimanche – à cette course annuelle qui a lieu depuis 1934.

«Chaque année on explose les records», a déclaré à l’AFP Christophe Jacot, président du comité d’organisation de la Coupe de Noël. «Là, on constate 4000 nageurs, il y a de plus en plus de demandes, et il y a déjà des listes d’attente pour la 85e édition!»

Samedi matin, certains nageurs avaient des ailes géantes de papillons, d’autres portaient des masques vénitiens et des perruques colorées. Ils se sont jetés dans l’eau à 8,8° Celsius par une température extérieure de – 2° Celsius et devaient nager 100 m… «On est bien dedans mais quand on sort, avec l’eau sur les habits c’est pas top…», a reconnu Frédéric, l’un des nageurs vêtu, comme toute son équipe, d’un costume jaune de «Minions», le film d’animation américano-franco-japonais sorti en 2015.

Christophe Jacot a reconnu que le changement de température pouvait être brutal, tout en soulignant qu’il y a «une sécurité, vous ne nagez pas seul: vous avez un problème, vous levez la main, hop, on vient vous chercher». «Mais le but c’est d’aller jusqu’au bout», a-t-il affirmé. «Ça va piquer quand vous allez ressortir», a-t-il dit, avant d’ajouter: «Il faut bien respirer, expirer, vas-y tranquille!»

Un peu plus loin, un groupe de femmes habillées en Pharaons sabraient le champagne dans un jacuzzi après la course tout en mangeant des huîtres. C’était la dixième fois qu’elles participaient à la Coupe de Noël. «On commence à connaître le matériel, que faire après, pendant, que manger, comment se sustenter après la course, il faut reprendre des forces, on a de l’expérience!» a dit l’une d’entre elles, affirmant que cette Coupe de Noël «c’est que du bonheur!»

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.