Opposition au pass Covid – Des milliers de personnes ont manifesté à Berne Jeudi soir, des manifestants se sont réunis pour contester la mise en place du pass sanitaire. Devant le Palais fédéral, plusieurs débordements ont été observés.

Des milliers de personnes ont bruyamment manifesté contre l’instauration du pass sanitaire devant le Palais fédéral, jeudi soir, à Berne. KEYSTONE

L’opposition aux mesures de lutte contre la pandémie continue de se manifester dans la rue. Comme lundi à Delémont, près d’un millier de personnes ont bruyamment manifesté jeudi soir à Bienne.

Dans la capitale, on comptait plusieurs milliers de personnes sur la seule Bahnhofplatz, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Des sifflets ont été entendus à plusieurs reprises et de nombreux manifestants ont brandi des drapeaux suisses et d’autres cantons.

Canon a eaux utilisé

Dans la soirée, la police a utilisé un canon à eaux devant le Palais fédéral. Des manifestants isolés qui ont secoué une barrière de protection seraient à l’origine de ce déploiement. Certains manifestants ont réagi en jetant des objets en direction du Palais fédéral et en lançant des pétards.

Vendredi, Guy Parmelin ainsi que les présidents du Conseil Nation et du Conseil des Etats ont condamné ces agissements.

L’événement, lancé sur les réseaux sociaux, n’avait pas été autorisé par les autorités. Pour des raisons de sécurité, plusieurs rues ont dû être fermées, a écrit la police cantonale bernoise sur Twitter. La circulation a donc été entravée et les transports publics affectés.

À Bienne, aucun incident n’a été signalé lors du cortège autorisé qui a traversé la ville. Comme lors des précédentes manifestations dirigées contre les mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid, les participants, de tous les âges, scandaient «Liberté, Liberté». Des banderoles et des pancartes brandies par les manifestants dénonçaient la vaccination des plus jeunes.

Certains manifestants haranguaient les passants, les appelant à rejoindre le cortège. Aucun discours n’a été prononcé lors de la manifestation biennoise qui s’est terminée dans le calme sur la Place centrale.

Des affiches appelant à manifester avaient été apposées dans les rues de Bienne depuis plusieurs jours, appel relayé sur les réseaux sociaux.

ATS

