Solidarité avec l’Ukraine – Des milliers de Suisses sont prêts à héberger des réfugiés De nombreux Suisses veulent agir concrètement en accueillant des Ukrainiens. Comment cela se passe-t-il? Caroline Zuercher

Des familles sur le chemin de l’exil, ce 5 mars à Lviv, en Ukraine. DAN KITWOOD/GETTY IMAGES

«Les migrants sont surtout des femmes et des enfants. Pour l’instant, on veut éviter de les mettre dans des abris PCi.» Bernard Huwiler, président de l’association Osons l’accueil

Ce 5 mars, son association avait trouvé 410 places dans 170 familles. «Les migrants sont surtout des femmes et des enfants. Pour l’instant, on veut éviter de les mettre dans des abris PCi. On réglera les questions administratives par la suite», explique Bernard Huwiler, avant de préciser que des voitures sont parties chercher des personnes en Pologne.