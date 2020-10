Canicule – Des milliers d’Israéliens évacués à cause d’incendies Plus de 5000 personnes ont été évacuées dans le nord d’Israël, où une canicule sévit actuellement, mais aucune victime n’est à signaler.

L’ensemble du territoire israélien est actuellement frappé par une canicule (archives). KEYSTONE/AP/TSAFRIR ABAYOV

Plusieurs feux se sont déclarés vendredi dans le nord et le centre d’Israël, qui connaît de fortes chaleurs. Les incendies ont entraîné l’évacuation de milliers de personnes, selon les autorités. Ils ont lieu à proximité de zones habitées mais aussi boisées. L’état d’alerte demeurait élevé vendredi en raison de la canicule qui frappe l’ensemble du territoire.

Quelque 5000 personnes ont été évacuées près de la ville de Nof Hagalil (nord), où sept maisons ont été endommagées, a indiqué le porte-parole de la police, sans faire état de victimes. Plusieurs habitations ont également été évacuées près de la colonie juive de Kfar Oranim, en Cisjordanie occupée.

Un porte-parole des pompiers a indiqué que des dizaines d’équipes ainsi que des avions anti-incendies tentaient d’éteindre les flammes à différents endroits. Plusieurs routes ont été fermées à la circulation, selon la police, qui a appelé les citoyens à la plus grande vigilance. Durant l’été 2019, Israël avait enregistré un record de chaleur en plus de 70 ans. Des centaines d’incendies d’intensités variables s’étaient déclarés et plusieurs localités avaient dû être évacuées.

ATS/NXP