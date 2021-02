Les yeux plus gros que le ventre – Des millions de masques pourraient finir à la poubelle Lors de la première vague de Covid-19, la Confédération a acheté des masques au prix fort. Elle réalise après coup que la plupart de ces masques n’étaient pas nécessaires. Christian Brönnimann

Au printemps 2020, l’armée a dû entasser dans l’urgence des millions de masques. Parfois de façon acrobatique, comme le montrent ces images tirées d’un rapport obtenu grâce à la loi sur la transparence. DR

En mai dernier, cela avait encore le goût de victoire. Une opération d’achat sans précédent – rondement menée par le brigadier Markus Näf et sa troupe – alors que le marché mondial était complètement asséché. «Les exigences en matière de marchés publics ont été satisfaites», avait alors claironné le haut gradé, après deux mois d’effort.

Seulement voilà, aujourd’hui il apparaît que des dizaines de millions de francs d’argent public ont été gaspillés. Parce que la Confédération, les Cantons et les hôpitaux n’avaient pas constitué les réserves de masques prévues en cas de pandémie, la Confédération a acheté dans la panique une quantité beaucoup trop importante de masques. Au moment où les prix étaient les plus élevés et les risques les plus importants.