Bien mais peut mieux faire. Le fonds de 13,9 millions que les communes de la région nyonnaise ont investi dans les transports publics entre 2010 et aujourd’hui a sensiblement amélioré l’offre. Avec pour effet de voir la fréquentation augmenter de 64%. Mais l’association intercommunale de Région de Nyon veut aller plus loin pour inciter les gens à préférer le bus et le train aux voitures individuelles et contribuer ainsi à la transition écologique. Elle vient de voter un nouveau programme chiffré à 9,3 millions sur dix ans.

Comme le rappelle Région de Nyon, «en 2010, le réseau des transports publics comportait de graves lacunes, avec des rabattements aléatoires des bus sur les gares, des cadences faibles et irrégulières, des correspondances non assurées et des infrastructures routières ne favorisant pas assez la priorisation des bus sur les véhicules individuels». Le fonds transports publics a largement permis de répondre à ces lacunes.

Le nouveau fonds vise trois objectifs principaux: des offres supplémentaires et de meilleures cadences – pour les pendulaires, mais aussi pour l’accès aux loisirs, aux commerces et aux services –, le développement d’une stratégie de promotion de la mobilité durable auprès de la population et un soutien à la transition écologique en vue d’avoir une flotte de véhicules hybrides, voire 100% électriques.

Le financement de ce fonds TP dépend des communes. Chaque commune souhaitant devenir partenaire de ce nouveau programme demandera à son organe délibérant un montant équivalent à 90 francs par habitant (sur dix ans, soit 9 francs par habitant par an). Un préavis type leur sera proposé, qui devra être présenté d’ici à la fin de l’année 2023. Les mesures du programme seront coordonnées aux horaires des trains RegioExpress et InterRegio des CFF, qui seront changés en décembre 2024.

