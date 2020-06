Collaboration valdo-valaisanne – Des millions pour une agglo dans le Chablais Trois projets d’agglomérations valaisannes présentés à la Confédération ont reçu le feu vert. Elles se nomment Agglo Valais central, Agglo Brig-Visp-Naters et Agglo Chablais. Cette dernière recevra 17 millions. Aline Ecuyer Comm.

Vue aérienne de la ville d'Aigle. Chantal Dervey

Les six communes valdo-valaisannes du Chablais (Monthey, Aigle, Collombey-Muraz, Bex, Ollon et Massongex) ont eu raison de persévérer dans leur projet d’agglomération. Après plus de dix ans de procédure et plusieurs dépôts de projets, la dernière proposition a fait mouche. La Confédération a finalement donné son feu vert pour sa concrétisation en septembre 2019.

Les autorités fédérales financeront les propositions de l’agglomération à hauteur de 17,04 millions. Communes et cantons compléterons l’enveloppe. Il est notamment question d’un tunnel pour désengorger l’axe Monthey-Collombey-Muraz.

Cette manne fédérale, octroyée par l’Office fédéral du développement territorial, est mise au concours tous les quatre ans. Par le passé, elle a par exemple permis le réaménagement du centre-ville de Monthey en zone de rencontre.