Des mini-bolides pour un maximum d'adrénaline!

Avec ses multiples difficultés, dont un pont et plusieurs virages serrés, le circuit intérieur et extérieur du karting de Vuitebœuf surprend à coup sûr les pilotes de ces bolides miniatures. Une montée d'adrénaline accessible à tous puisque les enfants comme les adultes sont les bienvenus. Dès 3 ans, les plus jeunes peuvent déjà parcourir accompagnés la piste dans un kart biplace. Adapté pour les personnes en situation de handicap. En bref, le karting est une activité à partager!

Le lieu est idéal pour les sorties entre adultes également, notamment grâce à la possibilité unique en Suisse de rouler avec des karts de compétition R250 (28CV) et Biland (32CV). Des journées de «team building» pour les entreprises en passant par des enterrements de vie de jeune fille ou garçon, venir à Vuitebœuf est la promesse d'une aventure inoubliable. Envie de partager une fondue ou des grillades pour se remettre de ses émotions? Uns salle avec la capacité d'accueillir 50 personnes peut également être louée sur place. Grâce à ses nombreuses formules et karts disponibles, Philippe Ossola réussit à faire en sorte que tout le monde puisse moduler l'expérience selon son niveau et ses envies, pour un maximum de plaisir.

Rencontre avec un champion après un tour sur la piste de Vuitebœuf, nombreux sont ceux qui développent une véritable passion pour ce sport. Pour aller plus loin, le champion du monde d'endurance et champion suisse Nicolas Rohrbasser donne des cours toutes les semaines. Pour enfant ou adulte, seul ou en group, la leçon dure 1 heure. Au programme: travailler sa conduite grâce à un mélange de théorie et de pratique.

En conclusion, quel que soit votre niveau, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, le karting est ouvert toute l'année pour des émotions fortes à partager.

A vos volants!