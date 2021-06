Achat d’avions de combat – Des ministres étrangers auraient proposé un partenariat à la Suisse Une lettre accompagnant l’offre du jet Eurofighter, signée par les ministres de la Défense allemand, italien, espagnol et britannique, contiendrait la proposition d’un partenariat transfrontalier, selon le «SonntagsBlick».

Alors que le Conseil fédéral devrait se prononcer en faveur de l’avion de combat américain F-35 selon plusieurs médias, le «SonntagsBlick» mentionne une lettre qui accompagnait l’offre de l’Eurofighter.

S’appuyant sur des sources anonymes, le journal rapporte que, dans cette missive signée par les ministres de la Défense allemand, italien, espagnol et britannique, la Suisse se voit proposer un partenariat transfrontalier dans les domaines de la coopération militaire, de l’énergie, de la coopération économique, des réseaux scientifiques, de la politique environnementale et des transports, des technologies numériques, de la cybersécurité et des projets d’infrastructure.

Au sein de l’administration, un groupe important plaide pour utiliser cet achat comme moyen de compenser les risques de la politique européenne. L’armée, cependant, préfère le F-35.

Éléments économiques et politiques

Les sept membres du Conseil fédéral doivent évaluer le paquet global, souligne pour sa part Bernhard Brenner, responsable des ventes chez Airbus Défense et Espace (le fabricant de l’Eurofighter), cité dans le «SonntagsZeitung». Il ne faudrait pas que la décision concernant le nouvel avion de combat suisse soit prise uniquement sur la base de critères militaires. «Les éléments économiques et politiques sont tout aussi importants», avance-t-il.

Airbus fait valoir que, suite à l’abandon de l’accord-cadre, si la Suisse décidait de coopérer avec trois États de l’UE, cela simplifierait le dialogue avec Bruxelles et aiderait à trouver de nouvelles voies.

