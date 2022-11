Association à Genève – Des motards pour lutter contre le harcèlement scolaire L’Association Heimdall a sensibilisé les enfants de Thônex et leurs parents à cette thématique très répandue. Alice Randegger

Heimdall est une association genevoise, mais aussi un dieu de la mythologie nordique qui peut voir jusqu’aux confins du monde, même dans la nuit. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Malgré la pluie diluvienne, enfants et parents ont répondu présent à l’invitation de l’Association Heimdall ce jeudi à Thônex. À l’occasion de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, l’association genevoise a organisé un goûter pour sensibiliser à cette thématique largement répandue. Un ou deux élèves par classe en sont victimes.

Sur les tables sont disposés coloriages, autocollants et flyers. Certains sont rédigés à l’intention des parents, d’autres, des enfants. On y découvre notamment un «harcèlomètre», pour pouvoir estimer les situations personnelles, et les moyens de contacter l’association.

Sortir de la solitude

Créée à l’été 2021, Heimdall offre un soutien double aux enfants harcelés et à leurs parents. D’un côté, des professionnels de la santé, du social et de l’enfance, de l’autre, des motards. «C’est important de montrer aux enfants que les adultes les écoutent et agissent», explique Fabrice Descaves, président. Sa femme, Crystel, poursuit: «Nous rencontrons l’enfant et au moins un de ses parents en trio: deux membres de l’association et un motard. Parfois, les situations durent depuis des mois, voire des années, et tout le monde est démuni. On offre une écoute, on aide à recréer le lien avec l’école.»

Si l’âme d’enfant des motards apparaît grâce au coloriage, le thème du harcèlement scolaire faisait, lui, remonter des souvenirs à tous les adultes présents. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Et les motos dans tout ça? Elles permettent surtout d’engager la conversation avec les enfants, toujours curieux. En cas de pluie, les gilets en cuir bardés d’écussons font aussi leur effet. Et leurs propriétaires, devenus parrains ou marraines, créent un vrai lien, qui va au-delà d’une simple parade aux abords du préau. Qu’ils roulent en Harley ou en BMW, leur participation est aussi financière. Lucia Canosa, directrice du Geneva Chapter West Switzerland, a remis lors de l’événement un chèque de 2500 francs à Heimdall.

«C’est une voie intéressante pour les personnes qui n’ont pas envie d’être estampillées au sein du système étatique. Et qui n’est pas contrainte par la lourdeur administrative», commente Bruno da Silva, maire de Thônex. C’est d’ailleurs cette commune qui a mis à disposition la salle et offert le buffet.

Qu’ils soient membres d’Heimdall ou motards ou les deux, ces adultes montrent aux enfants que le harcèlement est pris au sérieux. DR

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.