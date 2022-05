Elle est petite mais suscite de grandes préoccupations: la moule quagga. En effet, ce mollusque d’à peine quatre centimètres est extrêmement invasif. Originaire de la mer Noire, il se répand de manière explosive dans les lacs suisses depuis quelques années.

Le problème est que cette espèce migrante dévore le plancton des espèces indigènes et menace ainsi les populations de poissons locales. Et comme elle se développe aussi bien dans les eaux très profondes, elle atteint parfois les conduites d’eau et les filtres des installations d’eau potable, les obstruant.