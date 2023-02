Les sorties de la semaine – Des musicos retro, des cyborgs électro et que ça danse! The Moonlight Gang fait guincher Montbenon, Le Salopard sort ses ordis, de la pop punchy aux Docks. Mais aussi des fées pour les enfants. Francois Barras Gérald Cordonier Cécile Lecoultre

Trio valaisan que l’on croirait sorti de «Borsalino», The Moonlight Gang joue un swing jazzy de la plus belle eau.

Jazzy, funky, swinguant, latino… Tous les adjectifs sont de sortie pour annoncer un groove relax et un abandon joyeux au Casino de Montbenon qui tombe dans les bras, samedi 18 février, de deux formations élevées pour la danse – à laquelle les amateurs sont plus que conviés: sommés!

Ainsi du Transport Lausanne Music, qui joue en son fief et, né de la fusion de la fanfare des transports lausannois et de celle des employés de chemins de fers de Lausanne, continue d’honorer en big band son ascendance en faisant remuer de l’arrière-train les foules venues danser au son d’un swing latino.

Les hôtes de la soirée sont valaisans mais paraissent sortis de «Borsalino», Delon en moins mais une guitare en plus. The Moonlight Gang se sape années 30, joue années 30, boit années 30, bref vit années 30, en amoureux d’un son tout en tempo jazzy, en scat enjoué et en blues des campagnes, celles du côté de Melun plutôt que d’Oklahoma City. Le trio fera valser la salle des fêtes du Casino en deuxième partie de soirée et, donc, sous la lune exactement.

Musique Le Salopard et les autres sont de sortie

Au Cylure bar, outre Le Salopard à l’affiche, Les Trucs, duo de cyborgs originaire de Francfort, mi-expérimental, mi-pop, entre bruits, chant, danse, synthétiseurs. Et Habitant, qui promet une déambulation hallucinogène mâtinée de secousses électroniques.

Musique Hyphen Hyphen chantent «C’est la vie»

Samedi aux Docks, les Niçois d’Hyphen Hyphen «C’est la vie», leur troisième album taillé pour la scène. Le trio qui chante en anglais a collaboré avec l’Américain Glen Ballard. Il vient à Lausanne distiller sa pop-rock électronique, autant rafraîchissante que punchy. En première partie: Moictani et sa «bedroom pop» aux influences kraut­rocktout, un monde entre espagnol, français et anglais.



Scène Danser à l’Usine

Piera Bellato, artiste en résidence à l’Usine à Gaz, dévoile une étape de travail de sa nouvelle création, «Merci pour cette danse», en gestation dans les murs de la salle nyonnaise, vendredi soir. Oscillant entre danse, arts plastiques et théâtre, ce spectacle conçu avec la complicité d’un groupe témoin prendra la forme d’un salon, où on cause, on chaloupe. À votre tour d’entrer dans la danse!

Cinéma Pour les petits

Le P’tit City Club présente «Dounia et la princesse d’Alep», formidable conte animé de Marya Zarif et André Kadi. Obligée de quitter sa maison, une fillette entame un voyage périlleux avec ses grands-parents. Dans la main, quelques graines de nigelle, dans le cœur, des histoires fabuleuses.

