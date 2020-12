Révélations – Des nageuses parlent aussi d’abus dans leur discipline La presse dominicale évoque des témoignages de jeunes femmes qui dénoncent des abus dans la natation synchronisée.

La natation synchronisée en Suisse est aussi touchée par les abus dans le sport. Photo d’illustration/Keystone

Pour l’instant, le débat sur les abus dans le sport s’est limité à la gymnastique, mais des athlètes féminines dans d’autres disciplines sont également concernées, rapporte la «NZZ am Sonntag». Marina Ganci a connu un succès international en natation synchronisée. La jeune femme de 25 ans a raconté au journal la dureté de certains entraînements au sein du club Limmat-Nixen à Zurich.

Marina Ganci confie qu’il lui arrivait souvent, ainsi qu’à d’autres athlètes, de pleurer à cause de l’effort ou de la douleur. La jeune femme a, par intermittence, sombré dans l’anorexie, ce pour quoi elle blâme son entraîneuse. La même chose est arrivée à Alyssa Thöni, également nageuse synchronisée, et à la patineuse artistique romande Yoonmi Lehmann. Cette dernière ne pesait plus que 30 kilos, lorsqu’elle a été hospitalisée en 2019.

Toutes les trois font mention dans la «NZZ am Sonntag» de remarques désobligeantes sur leur poids de la part de leur entraîneur.

