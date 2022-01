Sortir ce week-end – Des nanoparticules aux Segundos

7es Chorégraphiques

Dans les murs de L’Oriental, les 7es Chorégraphiques se déploient sous la forme d’un diptyque. Immersif, d’abord, dans le foyer du théâtre veveysan, avec «L’exploration sonore» conçue par le collectif Delgado Fuchs et l’artiste Zimoun, réunis sous le nom A Normal Working Day. Puis, dans la salle, la chorégraphe Jasmine Morand dévoile son «ARIA», solo brodé autour de la soif de la vitesse (à voir aussi le 17 fév. au TBB à Yverdon).

Nanoparticules

Théâtre Actif

Les Seigneurs des Nanos. Mercedes Riedy

Intelligence artificielle, reconnaissance faciale… En envahissant nos quotidiens, la technologie brouille-t-elle nos perceptions du réel? Evelyne Knecht pose un regard mi-comique mi-inquiet sur les innovations dans «Les seigneurs des Nanos», à l’affiche jusqu’au 22 janv. au Pulloff, à Lausanne.

Hip-hop au D!

Green Giant, DJ, Jiggy Jones MC et Vincz Lee, au Montreux Jazz en 2018. KEYSTONE

Faute de grive, on mange des merles et on va danser les bras en l’air sur une musique enregistrée: les concerts se déplacent ou s’annulent (encore) mais le clubbing résiste, ici le «double bill» du D! Club qui frappe hip-hop tout le week-end avec le «Meow» de Vincz Lee vendredi puis le retour du Dowtown Boogie samedi. On peut parier pour deux soirées de bon groove, avec un G comme 2G+.

Un segundo chez lui

Carlos Henriquez, mi espagnol, mi suisse allemand. Guillaume Perret

Un spectacle attachant et intelligent sur l’immigration. Dans «Segundos», avec lequel il tourne depuis plusieurs années, Carlos Henriquez raconte avec humour et sincérité son existence de double «segundo» (à moitié espagnol, à moitié suisse allemand) parmi les Romands de Bienne. Souvenirs d’enfance entre flamenco et yodle, usine familiale de chorizos à Cortébert, vacances dans l’Entlebuch… Avec tendresse, l’humoriste tacle ses compatriotes, suisses comme espagnols.

Christophe Coin

Christophe Coin est l’invité du premier concert des Goûts réunis. En compagnie de Juan Manuel Quintana à la viole et d’Yvan Garcia au clavecin, le Français a concocté une anthologie de duos de violes dans l’Allemagne du XVIIIe siècle. La saison court jusqu’en mai.

Porgy & Ladies

Rentrée à Chorus avec, jeudi, un atelier «New York» de l’HEMU, une relecture de «Porgy & Bess» de Gershwin, vendredi, par le trio du batteur André Ceccarelli, le pianiste Pierre-Alain Goualch et le bassiste Diego Imbert. Samedi, les Swinging Ladies ferment la marche avec le vernissage de leur premier album, «On the Sunny Side», avec Shems Bendali à la trompette.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.