Ferme des Tilleuls – «Des Natures», une nouvelle exposition à Renens La Ferme des Tilleuls s’intéresse aux questions écologiques dans sa nouvelle exposition qui s’ouvre jeudi.

La nouvelle exposition de la Ferme de Tilleuls, intitulée «Des Natures», est à voir jusqu’au 19 juin (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Ferme des Tilleuls à Renens s’ouvre jeudi sur une nouvelle exposition consacrée à la nature. Les questions écologiques y sont abordées sous différents angles, par le biais de vidéos, installations sonores, photographies et dessins.

Lire également: Abo Bonheur et chimie La pilule ne passe pas Intitulée «Des Natures» et à voir jusqu’au 19 juin, l’exposition donne la parole à quatre artistes: la dessinatrice Annuelle Clot, la réalisatrice Pauline Julier, le dessinateur Charles Coturel et l’installateur sonore Robert Torche. Tous quatre invitent les visiteurs à se demander «de quelle nature est notre relation à la nature», indique la Ferme des Tilleuls dans un communiqué.

Événements

En parallèle de l’exposition, plusieurs événements sont organisés en présence des artistes. Un cycle d’ateliers de dessin est notamment proposé par le collectif Aristide (avec notamment Anaëlle Clot) et Charles Coturel. Des projections de films, un marché de la microédition et le lancement d’un «dessin participatif monumental» sont aussi programmés entre mars et mai.

La Ferme des Tilleuls annonce finalement qu’elle s’est associée avec le TKM Théâtre Kléber-Méleau et la Ville de Renens pour organiser une série de balades durant l’année. La première (5 mars, 2 avril et 7 mai) est intitulée «A l’écoute de Renens». Réalisée par Quentin Arnoux, elle propose deux heures de promenade «pour décortiquer l’acoustique de cette ville en mutation.»

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.