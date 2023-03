Sorties culturelles – Des notes de Bach aux sonorités rock funky de Climax Du théâtre, du classique, des concerts et un festival de BD: découvrez la sélection concoctée par notre rédaction. Natacha Rossel Francois Barras Matthieu Chenal Boris Senff

Le pianiste Finghin Collins. Frances Marshall

Scène – «88 fois l’infini»

François Berléand et Niels Arestrup dans «88 fois l’infini». Céline Nieszauwer

Niels Arestrup et François Berléand campent des rôles taillés sur mesure dans «88 fois l’infini», jeudi à Beausobre et vendredi à l’Octogone. Le pitch? Andrew et son demi-frère Philippe se retrou­vent treize ans après une brouille liée à une rivalité amoureuse. Philippe a apporté avec lui une valise renfermant les souvenirs de leur père… et ses secrets, ses mensonges.

Scène – Barbara et Brel

Yvette Théraulaz et Frank Michaud disent et chantent «Barbara et Brel», jusqu’à dimanche au Centre culturel des Terreaux. Le tandem donnera à entendre des morceaux célèbres et des airs moins connus dans ce tour de chant mis en scène par Sophie Pasquet Racine.

Scène – «Sur le fil»

La compagnie TaMiErO (Tamaé Gennai et Pierre Deveaud) déroule sa nouvelle création, «Sur le fil», jeudi et vendredi à l’Usine à Gaz, avant la Maison de quartier de Chailly (11-12 mai). Un «concert mouvant», jouant sur les contraires: déséquilibre et l’équilibre, la légèreté et la gravité.

Classique – Chemin de Croix

L’ensemble Ad Opera exhume «Chemin de Croix» (1896) d’Alexandre Georges, drame sacré d’une grande intériorité sur un livret d’Armand Silvestre, jamais joué en Suisse. Or ce compositeur français, élève de Fauré et de Saint-Saëns, a fait ses études à Lausanne. À découvrir en tournée pascale. Entrée libre.

Classique – Finghin Collins

Le pianiste irlandais Finghin Collins, qui présidera le prochain Concours Clara Haskil, aime jouer dans la région. Ce dimanche pour les Concerts Bach de Lutry, il est accompagné par le violoncelliste Marc Coppey pour un récital au programme varié, qui commence par Bach, bien entendu.

Concert – Retour de groove

Les quinquas savent-ils encore danser? Réponse vendredi au D! Club, qui remet sur scène la paire la plus sautillante du rock lausannois pré-web: Disfunktion fête ainsi les 30 ans de sa naissance en une résurrection à l’occasion de ce concert-anniversaire. Funk en ADN, cuivres en renforts, guitare en wah-wah et voix féminines: la recette reste la même. Idem pour Guess What, autre ludion d’un groove rock et psyché né à la fin des années 90 et second hôte de cette soirée qu’il faut espérer bien moins nostalgique que tonique.

Concert – Sommet de Climax

Quand on s’appelle Climax, le trop n’est jamais assez. Les cinq Vaudois continuent de verser dans leur musique tout ce qui leur passe par la tête et entre les mains, de la pop discoïde au rock funky parfois carrossé d’un polish synthétique. Pour son cinquième album, le groupe se veut «Sentimental» et, sans complexe, dévoile sur scène toute l’ampleur de ses émotions.

Concert – Pont rouge tendre

Soirée intimiste à Monthey, vendredi: le duo bâlois Lost In Lona présente sur la petite scène du Pont Rouge sa définition personnelle de la pop indie, bâtie sur des mélodies de piano, des touches légères de guitares et une voix cristalline. Un premier EP éponyme compose pour l’heure le bagage de ce jeune duo à découvrir.

Festival – Aigle dans les bulles

Le festival de BD au Château d’Aigle avec dédicaces et expositions de planches (ici en 2018). Odile Meylan-A

La 4e édition de BD au Château s’ouvre samedi. Ledit château est celui d’Aigle et il accueille de nombreux artistes du 9e art. L’héritier de la série Petzi, Thierry Capezzone, sera de la partie, tout comme Cosey ou Fanny Vaucher, autrice du «Siècle de Jeanne», et Bénédicte, crayon éditorial de «24 heures». Dédicaces, rencontres et animations au programme.

