Intempéries – Des nouvelles fortes précipitations s’abattent sur la Suisse Dans le Jura, les intempéries ont provoqué la fermeture de routes. Dans le canton de Berne, de la grêle est tombée.

La région de Zurich a été particulièrement touchée par les fortes pluies (archives). KEYSTONE/GAETAN BALLY

D’importantes précipitations sont à nouveau tombées sur la Suisse dans la nuit de lundi à mardi. Le Jura et Zurich ont été particulièrement touchés. Plusieurs alertes météorologiques avaient été émises par MétéoSuisse.

L’ensemble du canton du Jura a été affecté par les fortes précipitations, a indiqué la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Les pompiers ont procédé à près de 80 interventions de pompage dans tout le canton.

Des routes ont été fermées entre Alle (JU) et Fregiécourt (JU), ainsi qu’à Bonfol (JU). Aucun blessé n’est à déplorer, précise le communiqué. Les précipitations devant se poursuivre, un camping sera évacué en matinée à Goumois (JU), en raison d’un risque de débordement du Doubs. Selon SRF Meteo, il est tombé près de 27 millimètres d’eau en une heure à Saignelégier (JU).

Dans le canton de Berne, les orages ont été accompagnés par endroits par de la grêle. Dans la région de Schwarzerburg (BE), la taille des grêlons atteignait 3 à 4 centimètres.

Centaines d’interventions à Zurich

Les intempéries ont provoqué des dégâts sur la ligne ferroviaire entre Flamatt (FR) et Thörishaus Station (BE), affectant le trafic entre Berne et Lausanne. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir, ont indiqué les Chemins de fer fédéraux (CFF).

Plus à l’est, les services de secours de Zurich ont reçu plus de 1000 appels d’urgence, a déclaré la police municipale zurichoise. De nombreuses caves ont été inondées et des arbres ont été arrachés par de violentes rafales de vent dépassant les 100 km/h. Des routes ont été fermées à la circulation. Les pompiers ont procédé à plusieurs centaines d’interventions dans la ville et le canton.

Les régions de Wallisellen (ZH), Kloten (ZH) et Birmensdorf (ZH) ont été particulièrement touchées. Selon SRF Meteo, Waldegg ZH a enregistré 31,1 millimètres de pluie en 10 minutes. À Affoltern, cette mesure était de 27,1 à Affoltern (ZH) et de 25 millimètres à Opfikon (ZH).

Après les fortes pluies de ces derniers jours, les sols sont saturés d’eau en Suisse. De nombreux lacs ou cours d’eau sont proches des limites de crue. Lundi après-midi, le niveau du lac de Thoune était ainsi à 11 centimètres de son niveau de crue, fixé à 558,30 mètres.

Le bulletin de vigilance dangers naturels de la Confédération a émis lundi un fort danger de crues (degré 4 sur 5) pour le lac de Thoune et danger marqué de crues (degré 3) pour les lacs de Brienz et de Bienne. Le lac des Quatre-Cantons a aussi été placé en degré de danger 4. La ville de Lucerne se prépare à une montée des eaux. Les pompiers ont disposé des sacs de sable pour prévenir des inondations.

ATS

