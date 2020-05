Le Matin Dimanche – Des objets high-tech utilisés pendant le confinement Entre jeux en ligne, appareils d’entretien de la maison et application de visioconférence, voici quelques possibles antidotes 2.0 à notre situation actuelle, cloîtrés à la maison. Christophe Pinol

Nest WiFi de Google Un module de base sert de point d’entrée et des satellites (le pack de base en contient un de chaque) permettent d’étendre la couverture du module principal dans une maison ou un grand appartement. DR

Même si la reprise des activités s’organise peu à peu en Suisse, il est encore recommandé de limiter ses sorties. Alors oui, à l’entame d’une neuvième semaine de quarantaine, la situation se fait de plus en plus tendue. Mais pour vous aider à prendre votre mal en patience, on vous a concocté une petite sélection d’objets high-tech à utiliser bien calfeutrés à la maison. Suivez le guide.