Portrait de Jonathan Falk – Des opérations bancaires aux touchdowns L’ancien employé de Swissquote a tombé la cravate pour un équipement de football américain. L’ex-linebacker transmet désormais son expérience à la relève. Pierre-Alain Schlosser

Jonathan Falk au Mont-sur-Lausanne, où l’ancien professionnel de football américain est désormais entraîneur sportif. Florian Cella

Un beau jour de 2018, deux costauds gaillards serrés dans une voiture prennent la route pour Brunswick, au nord de l’Allemagne, à 1800 kilomètres de Lausanne. Les deux colosses, c’est Jonathan Falk, 28 ans et employé chez Swissquote, et son ami Basil Weber. Leur but: devenir professionnels de football américain en participant à la journée de détection d’une des deux meilleures équipes d’Europe de football américain, les New Yorker Lions. «On était sûrs de notre niveau physique et prêts à rouler 18 heures pour tenter notre chance!, raconte Jonathan Falk. Le soir des sélections, le coach nous a demandé si on voulait jouer pour l’équipe. On n’a pas hésité et on a signé un contrat pro.»