Sainte-Croix sous pression – Des opposants à bout perturbent le chantier des éoliennes La tension monte sur le Balcon du Jura, où vient de démarrer la construction de six éoliennes. Ingénieurs hués, machines bloquées, voire endommagées… Le chantier sera sécurisé. Erwan Le Bec

Opposant de longue date, le chanteur Michel Bühler a bloqué le chantier d’une des six éoliennes de Sainte-Croix, pendant près d’une heure. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

L’alpage de la Gittaz et du Mont-des-Cerfs est désormais loin de son calme légendaire. Depuis mercredi, le site est le chantier des six éoliennes de Sainte-Croix. Il fait suite à la mise à jour du plan d’affectation cantonal et au verdict du Tribunal fédéral, lançant la construction du premier parc éolien vaudois.

Mais à Sainte-Croix, la tension monte. «Beaucoup de personnes, pour ou contre les éoliennes, ne s’y attendaient pas ou n’y croyaient plus, évoque le syndic Cédric Roten. Il y a vraiment eu un effet de surprise.»

D’autres surprises ne se sont pas fait attendre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, indique Romande Énergie, des machines de chantier ont fait l’objet de déprédation. Jeudi après-midi, c’est la tête de file des opposants locaux, le chanteur Michel Bühler, qui allait se mettre sur le chemin des tractopelles, bloquant le chantier d’une des éoliennes pendant une heure. «Le Tribunal fédéral s’est trompé! Il n’y a aucune flexibilité de production d’électricité et aucun intérêt national. Ce sont des âneries, il y a une omerta, et c’est dangereux pour notre démocratie», explique-t-il, se disant prêt à recommencer pour défendre la nature des lieux.