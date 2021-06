Transports publics – Des opposants au port du masque déboutés Plus de 300 personnes avaient demandé à l’OFSP de constater l’illégalité de l’obligation du port du masque dans les transports. Le Tribunal administratif fédéral confirme son droit à ne pas entrer en matière.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) était en droit de rejeter une requête tendant à constater l’illégalité de l’obligation du port du masque. L’ordonnance Covid qui l’impose ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de la légalité, rappelle le Tribunal administratif fédéral.

En août 2020, une demande signée par 396 personnes a été déposée auprès de l’OFSP afin qu’il constate qu’elles n’étaient pas tenues de porter un masque dans les transports publics. La décision de non-entrée en matière de l’office a été contestée devant le Tribunal administratif fédéral.

Les recourants affirmaient que l’obligation décidée par le Conseil fédéral dans «l’ordonnance COVID-19 situation particulière» violait leur droit constitutionnel à la liberté personnelle et à l’intégrité physique. Selon eux, l’OFSP aurait dû entrer en matière et examiner la question sur le fond.

Pas de contrôle abstrait

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal administratif fédéral rappelle que les ordonnances du Conseil fédéral sont des règles générales et abstraites, qui ne peuvent pas être contestées en tant que telles. Seule une décision concrète d’application peut être soumise aux tribunaux pour un contrôle de la légalité et de la constitutionnalité.

En l’occurrence, les juges de Saint-Gall constatent que le recours n’est pas dirigé contre une décision concrétisant l’ordonnance. L’objectif des recourants est de faire vérifier, par le biais d’une demande en constatation, la constitutionnalité de ce texte. Or un tel examen n’est pas prévu par le droit.

En outre, les signataires n’ont pas présenté des raisons individuelles qui justifieraient une exemption du port du masque. Ils se sont contentés de remettre en cause cette obligation et de souligner les inconvénients qui en découlent. Dans ces conditions, l’OFSP pouvait à juste titre nier l’existence d’un intérêt digne de protection et refuser d’entrer en matière.

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral n’est pas définitif et peut être contesté devant le Tribunal fédéral. (arrêt C-5074/2020 du 25 mai 2020)

ATS

