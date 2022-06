Accident mortel à Genève – Des organes prélevés sur leur fils sans qu’ils ne le sachent Ce n’est que huit mois après le décès de leur enfant que des parents ont eu connaissance de ces prélèvements lors de l’autopsie. Laurence Bezaguet

Grièvement blessé, Maxime est décédé à l’hôpital le 9 juin 2021. PIERRE ALBOUY

Endeuillés par la perte d’un fils, il y a bientôt un an, des parents n’ont appris que huit mois plus tard que ses organes avaient été prélevés lors de l’autopsie. En plus du chagrin, le choc et l’étonnement les animent.