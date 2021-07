Tensions en Cisjordanie – Des Palestiniens blessés dans des heurts avec l’armée israélienne L’utilisation de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc pendant des manifestations et des funérailles a fait près de 300 blessés vendredi dans le nord de la Cisjordanie.

La majorité des blessés ont été recensés à Beita, où des heurts opposent régulièrement l’armée israélienne aux habitants. AFP/JAAFAR ASHTIYEH

Quelque 270 Palestiniens ont été blessés vendredi en Cisjordanie occupée. Des heurts ont eu lieu avec des soldats israéliens durant des manifestations contre la colonisation israélienne et lors des funérailles d’un jeune Palestinien tué la veille, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien.

La majorité des blessés ont été recensés à Beita (nord), près de Naplouse, où des heurts opposent régulièrement l’armée israélienne aux habitants qui manifestent depuis mai contre l’installation d’une colonie sauvage à proximité. Cette dernière a été évacuée et est gardée par l’armée israélienne le temps que les autorités israéliennes statuent sur son sort.

La plupart des blessés l’ont été par inhalation de gaz lacrymogènes tandis qu’une cinquantaine ont été touchés par des balles en caoutchouc et sept par des balles réelles, selon le Croissant-Rouge. D’après l’armée israélienne, environ 150 Palestiniens ont lancé des pierres et des pneus enflammés sur les soldats, qui ont répliqué avec des «moyens de dispersion anti-émeutes» et des coups de feu.

Plusieurs décès

Des heurts similaires avaient fait 320 blessés la semaine dernière, selon le Croissant-Rouge, la majorité par des gaz lacrymogènes. Un Palestinien de 17 ans était décédé le lendemain des suites de ses blessures par balles. Un Palestinien de 41 ans a par ailleurs été tué mardi soir par un tir israélien à l’entrée de Beita.

Plus au sud, à Beit Ommar, des heurts ont éclaté vendredi lors des funérailles d’un Palestinien de 20 ans. Ce dernier est décédé des suites de ses blessures par balles la veille lors de heurts similaires avec des soldats israéliens durant les funérailles d’un autre jeune Palestinien, âgé de 12 ans.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et toutes les colonies israéliennes qui s’y trouvent sont considérées illégales au regard du droit international. Plus de 470’000 personnes vivent aujourd’hui dans des colonies israéliennes en Cisjordanie.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.