Dans ma rue – Street food d’ici – Des pancakes sur les quais à la gare de Renens Dédié aux crêpes classiques et à l’américaine, Pancakes Mafia vient d’ouvrir ses portes dans un bâtiment voyageurs entièrement rénové. Chloé Din

Rien à dire sur les pancakes à la royale, avec saumon fumé, œuf au plat, épinards et sauce hollandaise. DR

Où: Pancakes Mafia, place de la Gare 3, 1020 Renens, 021 311 19 79, thepancakesmafia.ch

Quoi: Le bâtiment de la gare de Renens vient d’achever sa rénovation. Mais plus que le guichet des CFF, on y attendait l’installation de nouvelles adresses gourmandes. En attendant l’ouverture d’un restaurant, un take away a déjà pris ses quartiers dans le bel édifice: Pancakes Mafia, dont les Lausannois connaissent déjà une première adresse, près de la place Chauderon.

Comme son nom l’indique, on y déguste des crêpes à l’américaine, mais aussi, leur version plus classique, avec des garnitures qui le sont beaucoup moins. Entre l’option poulet teriyaki, halloumi ou chili con carne, ne cherchez pas la banale crêpe sucre-citron. Les pancakes, eux, jouent la carte du «comme aux USA», avec en garnitures, bacon, sirop d’érable, cheddar, œufs ou sauce hollandaise. Crêpes et pancakes sucrés sont aussi au menu, ainsi que des salades.

Quand: du lundi au dimanche, de 9 h à 21 h.

Combien: Les crêpes salées oscillent entre 9,90 fr. (jambon fromage) et 14,90 fr. (option canard, raclette et confit d’oignons rouges). Côté sucré, c’est entre 7,90 fr. (crêpes banane chocolat) et 11,90 fr. (pancakes banane spéculoos).

On vous recommande: Les pancakes n’ont rien à envier à ceux que l’on trouve aux States. On recommande l’option «à la royale», avec saumon fumé, œuf au plat, épinards et sauce hollandaise.

Côté sud des voies, Pancakes Mafia s’est installé dans un bâtiment voyageur complètement restauré. DR

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.