Services bancaires en Suisse – Des pannes chez PostFinance, Twint et Visa De nombreux problèmes techniques concernant plusieurs moyens de paiement ont été signalés ce samedi sur le site allestörungen.ch. DÉVELOPPEMENT SUIT

PostFinance est victime de pannes dans plusieurs régions de Suisse, selon le site allestörungen.ch. allestörungen.ch

Le site allestörungen.ch, qui recense les pannes techniques en Suisse, indique ce samedi que PostFinance, Twint et Visa sont victimes de perturbations dans plusieurs villes du pays. Le paiement par carte ou par téléphone portable n’est actuellement pas possible via ces prestataires, indique le «Tages-Anzeiger».

Les premières pannes ont été signalées vers 11h47 et plus de 600 cas ont ensuite été recensés en moins d’une heure, rapporte «20 minuten». «Un certain nombre de clients sans argent liquide se sont donc retrouvés coincés dans les supermarchés avec des cabas pleins», ajoute le journal.

L’e-banking de PostFinance semble également touché par le problème, selon le «Tages-Anzeiger».

L’entreprise PostFinance a confirmé sur Twitter qu’elle fait face à un «dérangement technique» dont la cause n’est pas encore connue.

Développement suit.

AMI

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.