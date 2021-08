Vaccination contre le Covid-19 – Des parents antivax ont tenté de biaiser une étude du CHUV Sur l’application Telegram, un collectif de parents romands appelle à orienter les résultats d’une étude interne de l’hôpital sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19. Clément Bonard

L’étude en question était destinée au personnel du CHUV, et disponible sur l’intranet de l’hôpital. Jean-Christophe Bott/Keystone

Les oppositions aux vaccins contre le Covid-19 se font de plus en plus virulentes. Alors qu’une initiative contre la «vaccination obligatoire» a été lancée, la fronde s’organise sur le web et les applications de messagerie instantanée.

En effet, sur Telegram, un groupe d’environ 1200 personnes a récemment attiré l’attention des internautes. Tenu par un collectif qui se présente comme étant constitué de «parents romand·e·s, soucieux de préserver la santé physique et psychologique des enfants et adolescents», il y distille toute une série de messages et d’articles remettant en cause la vaccination et, plus largement, les mesures sanitaires.