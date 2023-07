Justice administrative à Genève – Des parents de collégiens s’attaquent aux «frais de photocopies» Des parents d’élèves ont obtenu l’annulation des factures de 60 francs et saisissent la Cour des comptes. Pour le DIP, l’émolument se justifie. Luca Di Stefano

Les montants à payer n’atteignent pas des sommets, mais ils subissent des attaques répétées en justice. Et ceux qui les contestent remportent des victoires d’étapes. Dans un arrêt daté du mois de juin, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a annulé la facture de 60 francs adressée aux parents de deux élèves, un frère et une sœur, du Collège de Candolle.

Un an plus tôt, ces mêmes juges prenaient une décision similaire pour deux autres élèves du Collège Calvin, validant les recours de leurs parents. Dans leur viseur: l’émolument forfaitaire pour fournitures et matériel, appelé autrefois émolument pour forfait photocopies. Une facture de 60 francs à payer à chaque rentrée pour chaque élève du postobligatoire. À Genève, 25’000 apprentis et élèves du secondaire II sont concernés.

Où va l’émolument?

Pour les parents de quatre collégiens et leur avocat, Me Eric Beaumont, cette facture «ne repose sur aucune base légale matérielle». En 2022, l’émolument – à ce moment-là, il est encore appelé «forfait photocopies» – est ainsi contesté une première fois devant la Chambre administrative par le père de deux sœurs collégiennes. Le recours s’appuie notamment sur la jurisprudence relative à la gratuité de l’enseignement jusqu’à l’âge de 18 ans et aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence.

La question conduit les juges à examiner la question des fonds prélevés par les établissements scolaires. D’une part, la loi sur l’instruction publique autorise bien les écoles postobligatoires à prélever un forfait photocopies, constatent-ils. Mais encore faut-il justifier que les montants servent à cela.

Ainsi, le DIP a-t-il été sommé de détailler l’utilisation de ces fonds: dans le collège des deux recourantes, sur les 50’400 francs encaissés pour les 840 élèves, «environ 40’000 francs» ont été dépensés pour les photocopies, indique l’administration sans toutefois fournir de justificatifs. La différence? Elle a servi à financer «un fonds scolaire», à savoir des activités sociales ou culturelles organisées au collège.

«L’émolument dont il est question ici est improprement appelé forfait photocopies, alors qu’il sert à couvrir une grande partie des fournitures scolaires.» Un porte-parole du Département de l’instruction publique (DIP)

Pour les juges, «ce procédé pose problème par rapport aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence». En somme, un forfait appelé «photocopies» doit couvrir les frais de photocopies. Si des surplus sont utilisés à d’autres fins, cela doit être précisé dans le règlement.

«Légalement fondé»

Dès lors, le DIP a modifié le nom de l’émolument. En 2023, il est devenu «forfaitaire pour fournitures et matériel». Le nouveau règlement précise par ailleurs que les 60 francs peuvent aussi financer des activités sociales et culturelles.

Mais voilà qu’une maman de deux élèves tique en recevant le courrier du collège de ses deux enfants. Ayant connaissance de la décision de justice précédente, elle s’adresse à Me Beaumont, conteste les deux factures de 60 francs devant la Chambre administrative et remporte, elle aussi, sa bataille.

Cette fois-ci, seule une question de forme a permis d’annuler les factures: le département a «oublié» de faire figurer un détail sur un document. Pour le reste, l’émolument est «légalement fondé dans son principe», concluent les juges dans leur dernière décision.

Les parents maintiennent la pression

Voilà qui explique pourquoi la justice n’a fait qu’annuler les factures qui lui ont été soumises, sans remettre en question le principe de l’émolument.

En conséquence, le DIP n’entend pas enterrer ces frais perçus depuis des décennies par les établissements. «Il ressort de l’arrêt de la chambre administrative que les écoles sont bel et bien habilitées à en demander le paiement, mais que les bases permettant de l’exiger devaient être complétées et validées, indique un porte-parole du DIP. C’est maintenant chose faite et à ce jour, tout le référentiel a été mis en conformité avec les exigences rappelées par la Chambre administrative.»

Ce dernier tient à préciser que «l’émolument dont il est question ici est improprement appelé forfait photocopies, alors qu’il sert à couvrir une grande partie des fournitures scolaires, tel que le matériel utile aux travaux pratiques dans les laboratoires de chimie par exemple».

Dossier clos? Peut-être pas. Insatisfaits des réponses obtenues du DIP, des parents ont décidé de déposer un dossier à la Cour des comptes, estimant que la part qui n’est pas dévolue au matériel est gérée de manière opaque.

