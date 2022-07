Accueil de jour à Lausanne – Des parents laissés sans solution se rebiffent Prévenues à la dernière minute que leurs enfants seraient privés de cantine, des familles de la Pontaise ont lancé une pétition. La Ville a réagi. Marie Maurisse

La Ville de Lausanne devrait mieux prévoir les besoins en matière de parascolaire, selon les pétitionnaires (photo d’illustration). KEYSTONE

«La plus courte réponse est l’action», dit un proverbe anglais. Quand fin juin, Charles Marti reçoit un courrier de la Ville de Lausanne l’informant que son aînée n’aurait plus de place au parascolaire à la rentrée, il contacte d’autres parents du même quartier, celui de la Pontaise. Et comprend qu’une vingtaine de familles sont aussi paniquées que lui: comment faire pour travailler, s’il faut faire manger leur enfant à midi et le récupérer à 15 h 40? Pourquoi les prévenir à la dernière minute?