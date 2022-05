Prévention du suicide – Des parois de verre pour dissuader les désespérés de Bessières Lausanne prend de nouvelles mesures pour sécuriser le plus haut des trois ponts de la ville. D’autres suivront l’année prochaine. Laurent Antonoff

C’est lors des travaux de rénovation du pont Bessières, en 2002, que de nouveaux garde-corps ont été posés, plus hauts que la précédente barrière et incurvés. ODILE MEYLAN

Le chantier va durer trois semaines. Il a commencé ce lundi et offrira à terme un autre visage du pont Bessières. En tout cas à ses extrémités. «Des parois de verre de près de deux mètres vont être montées, en avant des barrières. L’idée est de dissuader un peu plus les personnes les plus désespérées de se jeter dans le vide», explique Patrick Etournaud, chef du service mobilité et aménagements des espaces publics à Lausanne. D’autres mesures devraient suivre en 2023.