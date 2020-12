Genève – Des pavillons modulables installés dès la rentrée 2022 Faute de places suffisantes pour accueillir tous les élèves genevois, la Ville a décidé de mettre en place de nouvelles structures dès 2022.

En Ville de Genève, les infrastructures actuelles ne suffisent plus pour accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions. Photo d’illustration/Keystone

Pour faire face à l’augmentation constante des effectifs scolaires, la Ville de Genève va mettre en place progressivement des pavillons modulables et déplaçables à partir de la rentrée 2022. Le Conseil municipal a voté un crédit de 36 millions de francs pour concrétiser ce projet, indique dimanche la Ville de Genève

Les infrastructures scolaires existantes ne peuvent plus aujourd’hui accueillir de plus en plus d’élèves. Le projet d’agrandissement de l’école de Liotard, et les projets de nouvelles écoles au Mervelet et à la Petite-Boissière, ne permettent pas de répondre à l’urgence actuelle, souligne la municipalité.

A la rentrée dernière, les effectifs scolaires en Ville de Genève sont passés de 11’900 à 12’200 élèves. Les effectifs parascolaires ont également crû. Concrètement, des pavillons scolaires vont être installés aux Eaux-Vives au Petit-Saconnex dès 2022. D’autres le seront aux Franchises à partir de 2023.

ATS/NXP