À la veille du 1er mai, un collectif de soutien aux sans-logis installait dans l’enceinte du Palais de Beaulieu un campement provisoire. Il était destiné à recevoir la bonne centaine de personnes rejetée à la rue à l’issue de la fermeture par la Ville de Lausanne de deux sites d’hébergement d’urgence prévus pour l’hiver: le Répit, organisé par la Fondation Mère Sofia, et un immeuble de l’avenue de Beaulieu géré par la Ville de Lausanne avec le soutien du Canton. Très rapidement, un déploiement important de forces de police a contraint les membres du collectif 43m2 à l’évacuation, sans proposition de la part de la Ville quant à un lieu de réinstallation.

Dans les jours suivants, des négociations ont été engagées aussi bien avec la Ville qu’avec le Canton. En jeu: l’ouverture de l’une des halles nord de Beaulieu selon le dispositif testé avec succès par la Fondation Mère Sofia pendant les deux hivers précédents. Refus municipal aussi bien que cantonal: «Il n’y a pas d’argent»! Résultat: la nouvelle tentative d’installation aléatoire dans le jardin de l’HETSL, le 30 mai.

«Le souhait de la pérennisation du dispositif […] avait été clairement affirmé par plusieurs résolutions acceptées par une large majorité du Conseil.»

Cette réaction négative est d’autant plus surprenante que, ces deux derniers étés, plusieurs interventions au Conseil communal de la part des représentant∙e∙s d’Ensemble à Gauche et des Verts avaient eu pour conséquence le maintien estival des structures d’accueil de nuit et de jour. Le souhait de la pérennisation du dispositif, avec ce qu’il représente comme appui matériel, mais aussi humain, à la partie la plus précarisée de la population lausannoise, avait été clairement affirmé par plusieurs résolutions acceptées par une large majorité du Conseil.

Le refus communal et cantonal d’entrer en matière est surtout choquant quand il oppose à un accueil digne des personnes condamnées à la rue un niet d’ordre financier. Rappelons-le: non seulement le Canton s’est payé le luxe d’une version vaudoise de la RIE III qui en a fait un véritable canton de Zoug, non seulement le Canton vient d’imposer aux Communes une baisse d’impôts sous prétexte qu’il reprenait à son compte le financement des CMS, mais surtout il encourage l’achat d’appartements notamment par de très riches oligarques russes, soucieux d’échapper au (faible) contrôle exercé par les banques quant à leurs placements en Suisse. De là un parc immobilier surdéveloppé, à des prix spéculatifs, avec des appartements souvent vides.

Des moyens disponibles

De fait, l’argent est là, ne serait-ce que par le biais d’une imposition un peu plus équitable, et les possibilités de logement abondent. À l’égard des plus pauvres, les réponses de la Municipalité de Lausanne et du Conseil d’État sont tout simplement indécentes. Rappelons la formulation de l’article 33 de la Constitution vaudoise (du 14 avril 2003) : «Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.»

Claude Calame Afficher plus Prof. hon. UNIL, directeur d’études à l’EHESS, Paris, conseiller communal Ensemble à Gauche, Lausanne

