CFF – Des trains annulés entre Berne et Zurich suite à un dérangement Un défaut en alimentation électrique a provoqué l’annulation de la moitié des trains entre Berne et Zurich ce vendredi matin, ont annoncé les CFF. Des passagers ont dû évacuer un train qui est resté bloqué en raison de la panne.

Le trafic ferroviaire dans la région de Berne est fortement perturbé depuis vendredi matin. KEYSTONE

Environ la moitié des trains entre Berne et Zurich ont été annulés vendredi matin en raison d’une panne. La circulation entre la gare de Berne et le Wankdorf est interrompue en raison d’un défaut en alimentation électrique. Deux trains sont restés bloqués.

Deux trains sont directement concernés par l’interruption, un ICN et un S-Bahn, qui aurait dû aller à Thoune. L’ICN est actuellement remorqué en direction de Zollikofen et la cinquantaine de passagers du S4 évacuent le train.

Le trafic ferroviaire dans la région de Berne est fortement perturbé depuis vendredi matin. Les trains en provenance de l’est de la Suisse ne peuvent pas non plus entrer en gare de Berne. Ce dérangement provient d’une ligne aérienne endommagée entre Berne et Wankdorf, un passage obligé pour tous les trains alémaniques à destination de Berne.

La caténaire en mauvais état empêche la circulation des trains sur plusieurs voies. Des réparations importantes sont en cours. On ignorait à la mi-journée combien de temps allait durer la perturbation. Les panneaux en gare de Berne annoncent des retards importants et des suppressions de trains

Les trains longue distance sont détournés et ne s’arrêteront pas à Berne, peut-on lire dans un tweet des CFF. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires régulièrement et à écouter attentivement des annonces à la gare.

Une ligne de contact a également été endommagée vendredi matin dans la banlieue de Schönbühl BE. Le trafic ferroviaire entre Berthoud BE et Berne est donc aussi limité. À Schönbühl, le trafic fonctionne sur une seule voie et la gare peut être contournée.

ATS/NXP