Ouest lausannois – Des pervenches tire-au-flanc ont fait fondre les amendes Sur une équipe de 12 collaborateurs, la POL a licencié trois personnes en 2018 et sept ont reçu un avertissement. Le nombre d’amendes a fondu, grevant les comptes 2019. Chloé Banerjee-Din

L’équipe d’assistants de police de la Police de l’Ouest lausannois a été remise à l’ordre en 2018, non sans conséquences sur les comptes 2019. Philippe Maeder/image d’archive

Plusieurs assistants de police ont donné des cheveux blancs à la Police de l’Ouest lausannois (POL) au début de l’année 2018. Des mesures drastiques ont dû être prises: sur une équipe de 12 personnes, trois ont été licenciées avec effet immédiat et sept ont reçu un avertissement. Dans les mois qui ont suivi, la majorité a fini par rendre son tablier, ce qui n’a pas été sans conséquences financières. Les amendes d’ordre ont en effet fondu faute de personnel, et les parcomètres auraient même été moins sagement remplis par les automobilistes faute de contrôles. C’est ce qui ressort de l’examen des comptes et du rapport de gestion 2019 de la POL.