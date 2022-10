Sorties livres et BD – Des petites pensées glorieuses, de grandes BD très humbles Marie Desplechin, Denis Grozdanovitch et autres conteurs très fréquentables en ces jours d’automne. Cécile Lecoultre Philippe Muri

«Séraphine» et autres potes de Marie Desplechin

Marie Desplechin, romancière en phase avec les préados, les raconte comme pas deux. ÉCOLE DES LOISIRS/Léontine Behaeghel

Histoire de rappeler son tempérament tout-terrain, Marie Desplechin réédite trois romans sous le label Quartier sensible, ciblé sur les 8 à 11 ans. Nejma, Lily ou Samir y déroulent leurs vies de préados, des bagarres à l’école aux amitiés qui s’y nouent par miracle. Éditée par l’École des Loisirs, cette collection réussit à parler des petits trucs qui clochent, a priori anodins et qui pourtant, pourrissent le quotidien. Et ça, c’est vraiment une des spécialités de l’écrivaine.

Séraphine, une jeune fille délurée en pleine émancipation. DR

Romancière futée qui réussit à capter l’attention des adultes comme les plus jeunes, cette formidable chroniqueuse sait flairer l’extraordinaire puissance des détails dans la banalité du monde. D’où l’attraction de ses textes sur les illustrateurs qui croquent comme elle l’infini par petits bouts, comme des affinités électives entre artistes. Dans les romans Quartier sensible, l’illustrateur reste discret, en incitateur à se plonger dans le texte. Mais parfois un auteur s’empare carrément d’une histoire.

Voir ainsi «Séraphine», roman de 2005 qui revient en vitrine, régénéré grâce à la dessinatrice Edith Grattery. Dans le Montmartre de 1885, une gamine de 13 ans sort des griffes du destin un vieux curé, une veuve ronchon et une prostituée. Fifi l’intrépide, telle sainte Rita, patronne des cas désespérés, va dérouiller les malfaisants. À suivre.

En album BD, Séraphine retrouve des couleurs. DR

Mais aussi des contes contemporains

Les jolis contes de Marie Desplechin, ancrés dans le quotidien. DR

Des petites pensées à la volée de Denis Grozdanovitch

Denis Grozdanovtich répertorie avec une fausse désinvolture les petits riens qui rendent l’homme un peu glorieux. GRASSET/PAGA/DR

Esprit curieux qui pratique la répartie à la volée en ancien champion de tennis, mais avance ses idées dans un ordre précis, toujours stratège des échecs, Denis Grozdanovitch ravit à plusieurs niveaux. Dans cette collection de textes éclatée, le dandy effeuille «les brimborions du rêve», ces petits riens qui amusent ou attendrissent sans en avoir l’air.

Ses chats roulés dans le sofa l’arrêtent, eux qui «se laissent voluptueusement caresser par le temps». Par contre les grues dans le gris du ciel le stimulent. Aucune logique ici, sinon le pur instinct de papillonner vers la perfection.

Les pensées volettent, des aphorismes en transpirent. Avec un dilettantisme charmeur beaucoup plus tenace que son allégresse élégante ne le suggère, l’auteur retient. Le plus souvent, le bougre réussit ce que préconisait le peintre Jean-Baptiste Camille Corot «qui n’admettait pas qu’on puisse faire beau en se donnant des peines infinies», ce geste aisé à comparer à «l’inflexion du poignet de Roger Federer».

Sibylle Grimbert sur la piste du dernier pingouin

Sibylle Grimbert débarque dans les prix littéraires avec un roman atypique, «Le dernier des siens». DR

Romancière et éditrice, Sibylle Grimbert pose aussi en historienne et éthologue dans «Le dernier des siens». Bousculant les a priori, la voilà qui nous débarque sur une banquise au large de l’Islande en 1835, avec pour seule compagnie, un jeune Lillois passionné par la faune du nord de l’Europe. Quand Gus voit une colonie de pingouins massacrée, le naturaliste idéaliste ne peut s’empêcher de recueillir un spécimen rescapé, le dernier de sa race. Ce sera Prosp et en route pour les Orcades en France.

Le cœur fond comme à l’heure de la sixième extinction. Car de ce préambule drolatique, l’auteure réussit à tirer un plaidoyer jamais gnangnan qui en appelle à la protection des animaux mais aussi une véritable leçon de philosophie dénuée de tout anthropomorphisme racoleur. Avec une sobriété digne des grands textes victoriens, cette exploratrice relate sans verser dans les épanchements qui distraient, se concentre sur l’essentiel sans s’égarer dans des chemins exotiques séduisants. Et d’ouvrir une formidable malle à fantasmes et regrets.

Car le pingouin, non content de matérialiser une ultime trace de sa lignée sur Terre, provoque en Gus un sentiment curieux, indélébile, mystérieux. Comme liés par un serment à travers les âges, de glace et des autres, «ils avaient créé une espèce hybride, une chimère d’oiseau marin et d’homme».

Le volatile qui ne vole pas s’adapte mal, l’homme l’observe avec impuissance. Une poésie folle, déchirante, s’insinue dans ce texte insolite. Prosp ne cesse de nous rappeler à son souvenir, incarnation de la bêtise humaine autant que de la persistance animale à peupler la planète. Remarqué dans les jurys d’automne, du Renaudot au Femina en passant par l’Académie française, «Le dernier des siens» s’apprivoise instantanément. Qu’il soit couronné ou pas, ne l’abandonnez pas.

Fabrice Parme fidèle au rendez-vous

«Astrid Bromure», t. 7. La couverture. Éd. Rue de Sèvres

Il est fidèle au rendez-vous. Depuis 2015, Fabrice Parme livre quasi chaque année des nouvelles d’Astrid Bromure. Enfant gâtée richissime logeant au sommet d’un somptueux building, la fillette enquille les histoires loufoques, entourée d’un petit monde qui s’étoffe d’album en album.

«Astrid Bromure», t. 7. Extrait Éd. Rue de Sèvres

Septième opus, «Comment lessiver la baby-sitter» voit la petite futée se coltiner ses demi-cousins Willem et William ainsi que le bébé Bertie, sous l’œil vigilant de Patience Poppyscoop, une nounou débutante certes, mais possédant quelques pouvoirs peu ordinaires pour affronter la marmaille. La soirée va se révéler riche en activités plus ou moins autorisées… Sympa et cartoonesque, le trait de Parme rappelle les dessins animés Hanna Barbera de la grande époque. On se régale.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.