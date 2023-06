Exposition au Musée Rath – Des photos racontent un siècle d’amour au masculin Les Américains Hugh Nini et Neal Treadwell dévoilent un pan de leur ample collection de clichés d’hommes qui s’aiment, pris entre les années 1850 et 1950. Irène Languin

Photomaton, États-Unis, non daté. LOVING BY 5 CONTINENTS EDITIONS/COURT. COLL. NINI-TREADWELL

La marque d’affection, souvent, est discrète. Deux mains qui se rencontrent autour d’un manche de parapluie, un regard tendre, une même bague pour signifier l’attachement. Parfois, la passion s’affirme de manière plus éloquente, par un baiser ou un romantique enlacement. Exposées au Musée Rath sous le titre «Loving», près de 400 photographies anciennes témoignent d’un siècle d’amour au masculin. Ces clichés, pris entre les années 1850 et 1950 sur cinq continents, font partie de l’exceptionnelle collection réunie par Hugh Nini et Neal Treadwell, laquelle compte aujourd’hui plus de 4000 portraits.

«Sur une vieille photo, deux jeunes hommes s’étreignaient en se regardant amoureusement. On s’est reconnu dans ce regard!» Hugh Nini et Neal Treadwell, collectionneurs

Aux prémices de cette longue aventure iconographique, un heureux hasard: «Il y a une vingtaine d’années, nous chinions chez un antiquaire à Dallas, explique le couple d’origine texane aujourd’hui installé à New York. Au fond d’une boîte, nous sommes tombés sur une vieille photo prise dans une banlieue américaine autour de 1920. Deux jeunes hommes s’y étreignaient en se regardant amoureusement. On s’est reconnu dans ce regard! Et cette image nous a frappés, car à cette époque, poser de la sorte devait comporter quelques risques.» Neuf mois plus tard, lors d’une vente aux enchères, ils tombent sur un autre instantané miniature représentant deux soldats joue contre joue.

Photographie, non datée. LOVING BY 5 CONTINENTS EDITIONS/COURT. COLL. NINI-TREADWELL

Succès de librairie

Puis, de marchés aux puces en brocanteurs et au gré de leurs voyages à travers l’Europe, le Canada et les États-Unis, Hugh et Neal amassent pléthore de ces documents en noir et blanc. Au fil du temps, ils se voient aussi proposer des clichés par des marchands. C’est l’un de ces fournisseurs qui leur suggère de tirer un livre de cet abondant corpus. En 2020, ils publient, en cinq langues, «Loving», qui rencontre un succès de librairie inédit. Un an plus tôt, l’ouvrage, alors en préparation, avait tapé dans l’œil de Marc-Olivier Wahler, fraîchement élu à la tête du MAH (Musée d’art et d’histoire), qui propose au tandem d’exposer ces portraits à Genève pour la première fois.

Dans les salles du Rath, les tirages se voient présentés dans des vitrines, suivant le fil narratif du livre, c’est-à-dire regroupés par thème – attitude similaire, portraits de militaires ou de marins, scènes familiales ou dans la nature, photos posées réalisées en studio, photomatons. Du fait de leur nature intime, les clichés sont de petits formats et leur fragilité exige une lumière tamisée: deux contraintes qui ne facilitent pas toujours leur pleine appréciation. Et si, parfois, comme l’indique la publication, une date, un lieu ou des noms sont griffonnés au dos de ces images essentiellement anonymes, ces informations n’apparaissent pas dans l’exposition.

Quelques agrandissements des portraits parent les murs du musée. Ils ont été choisis par l’artiste zurichois Walter Pfeiffer, connu pour ses travaux photographiques mettant en scène des modèles masculins à la sexualité débridée. Au sous-sol, «Orgasm» et «Morir d’amore», deux vidéos d’Urs Lüthi provenant de la collection du FMAC (Fonds municipal d’art contemporain), complètent la proposition.

Photographie, non datée. LOVING BY 5 CONTINENTS EDITIONS/COURT. COLL. NINI-TREADWELL

Sous une ombrelle

«Loving» offre une plongée poétique dans ces amours clandestines ainsi que dans l’histoire du 8e art. «Cela permet aussi de constater l’évolution des normes sociales quant aux marques d’affection entre hommes, soulignent Hugh Nini et Neal Treadwell. Il y a un siècle, il n’était pas rare que deux amis se prennent affectueusement dans les bras, sans pour autant être amoureux. Nous nous fions toujours au regard pour nous convaincre de la nature de la relation.» Il est vrai que, parfois, le lien qui unit les modèles n’est pas forcément explicite.

Les amants ont donc mis en place certains codes. Entre 1860 et 1920, se faire tirer le portrait sous une ombrelle ou un parapluie signalait une liaison. Porter un même bijou atteste également d’un sentiment partagé, comme le fait de se toucher discrètement le pied. Certaines prises de vues évoquent même des cérémonies de mariage (la plus ancienne date d’environ 1900). Il y a quelque chose d’émouvant à découvrir tous ces couples ayant bravé les interdits sociaux de leur temps pour immortaliser leur amour, quelques fois avec le soutien enthousiaste de leurs proches. Un message universel et vieux comme le monde, qui démontre que la passion et le désir se fichent bien des sexes.

Carte cabinet, États-Unis, vers 1880. LOVING BY 5 CONTINENTS EDITIONS/COURT. COLL. NINI-TREADWELL

