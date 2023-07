Exercice militaire – Des pilotes se jettent à l’eau pour sauver leur peau Les chevaliers du ciel suisses ont appris les bons réflexes en cas de crash dans une étendue d’eau, mercredi au large de Forel (FR). Sébastien Galliker

Dans le cadre du «Sea Survival Training», un Eurocopter de l’armée suisse récupère des soldats naufragés dans leur canot de sauvetage, mercredi au large de Forel (FR). KEYSTONE/Laurent Gilliéron

«L’eau n’est pas très chaude aujourd’hui. Dans ces conditions, il n’est pas simple de rester calme, alors qu’il le faut pour se défaire de son équipement et sortir la tête de l’eau.» Pilote de jet des Forces aériennes suisses en formation, «Enzo»* vient de réussir son exercice de sauvetage dans les eaux agitées du lac de Neuchâtel en ce mercredi matin. Au total, ils sont quatorze futurs chevaliers du ciel de l’armée suisse à se familiariser avec l’exercice SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape). Et pour une fois, la grande muette a ouvert ses portes pour l’occasion.