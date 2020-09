Cyberattaque – Des pirates dérobent les données de 11’000 passeports suisses Des cyberescros ont volé les données des passeports de quelque 11’000 ressortissants suisses ayant voyagé en Argentine et les ont publiées sur le darknet. L’Office fédéral de la police estime que cette cyberattaque ne représente qu’un faible risque d’abus.

Des pirates informatiques sont parvenus à dérober des données du service d’immigration argentin concernant plus de 11’000 passeports suisses. KEYSTONE

Des cyberescrocs ont publié les données des passeports de plus de 11’000 ressortissants suisses ayant voyagé en Argentine. Mais le risque d’abus est faible, a indiqué mercredi l’Office fédéral de la police (FedPol). L’alerte a été levée.

On apprenait la semaine dernière le vol et la publication de ces données, après une cyberattaque lancée par des pirates informatiques. Ceux-ci sont parvenus à dérober des données du service d’immigration argentin.

Le groupe de pirates a crypté les données volées et exigé quatre millions de dollars pour qu’elles puissent à nouveau être décryptées et pas publiées sur internet. L’Argentine n’est pas entrée en matière sur la tentative de chantage et les «hackers» ont alors publié ces données sur le darknet, la face «cachée» d’internet.

Entre 2013 et 2020

Selon FedPol, les données publiées comprenaient les noms, prénoms et numéros de passeport des citoyens suisses concernés. Ces données provenaient des entrées, sorties et transits en Argentine, entre janvier 2013 et avril 2020. Des milliers d’Allemands sont aussi concernés par le vol des données.

La possibilité d’abus est faible, car aucune copie des documents d’identité n’est disponible. C’est pourquoi l’Office fédéral s’abstient d’émettre une recommandation urgente aux personnes concernées. Il rappelle toutefois qu’il est possible à tout moment de renouveler son passeport à ses frais.

ATS/NXP