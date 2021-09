Vol de coordonnées bancaires – Des pirates ont attaqué des clients de la CGN Les hackers ont réussi à s’immiscer pendant quelques jours dans la procédure d’achat sur le site internet de la compagnie. Les dégâts semblent limités. Raphaël Ebinger

Certains clients qui avaient acheté leur billet en ligne depuis fin août sont susceptibles d’être victimes de pirates du web. Archives/Florian Cella

La CGN a habituellement affaire avec les pirates d’Ouchy ou de Nyon. Il y a quelques jours, ce sont des pirates moins bien intentionnés qui ont attaqué la compagnie de navigation. Les hackers ont réussi à voler les coordonnées bancaires de certains clients. L’opération n’a duré que quelques jours avant que le transporteur franco-suisse ne sécurise son site internet.

La méthode est éloignée de celle utilisée pour subtiliser des données à la Commune de Rolle. Dans le cas de la CGN, la base de données de la compagnie n’était pas la cible. Les pirates ne se sont pas servis de virus et n’ont pas non plus demandé de rançon. Ils ont en revanche réussi à s’immiscer dans la procédure d’achats de billets du site internet. Au cours des opérations, une nouvelle fenêtre s’ouvrait, qui demandait aux clients en ligne s’ils souhaitaient enregistrer leur carte de crédit en vue d’achats ultérieurs. Ceux qui répondaient par l’affirmative inscrivaient dans un formulaire leurs numéros, qui ont fini chez les voleurs.