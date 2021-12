Stations d’hiver en Suisse – Des pistes au saut du lit En été, on rêve de plonger dans la mer depuis son bungalow. Le même principe en hiver s’appelle «ski in, ski out». Fini les complications et les transferts, vive la liberté. Voici sept hébergements attrayants pour passer des vacances au cœur des montagnes. Artur K. Vogel et Isabelle Jaccaud/Travelcontent

Rinderberg Swiss Alpine Lodge , Gstaad-Zweisimmen ( BE ) Steve Wenger

Dans une réserve

Relais d’Arpette A. Solterman Relais d’Arpette. A. Solterman 1 / 2

Relais d’Arpette, Champex (VS)

Perché à 1630 m d’altitude, le Relais d’Arpette, au-dessus de la station de Champex-Lac, est en bordure d’un petit domaine skiable dans un paysage d’une beauté presque surnaturelle : le val d’Arpette. Cette haute vallée, entourée de pentes abruptes, séduit les sportifs et les amateurs de nature : c’est en effet une réserve naturelle. Le relais a été construit il y a une centaine d’années comme simple auberge, sans eau ni électricité. Le bâtiment actuel, qui compte 17 chambres doubles et des dortoirs pour quatre à huit personnes, a été aménagé il y a 30 ans ; et il est accessible à skis, à skis de rando ou à raquettes.