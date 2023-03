La littérature policière déménage – Des polars qui font voyager Marc Voltenauer en Albanie, Analdur Indridason en Islande, Colson Whitehead à Harlem… les écrivains tournent autour du monde. Cécile Lecoultre

Cinquième aventure pour l’inspecteur Aueur, la «moitié» du double de l’écrivain Marc Voltenaueur. Direction, l’Albanie, ses vierges, ses truands, ses cannibales. 24HEURES/Chantal Dervey Chantal Dervey

De Gryon à l’Albanie en passant par Bex pour «Cendres ardentes»

Enquête de terrain Cherchant à étoffer une intrigue dont le motif serait une famille albanaise, Marc Voltenauer a découvert un monde. «En réalité, je suis tombé sur un monde de pratiques déviantes en furetant sur les demandes de particuliers sur les réseaux sociaux. Au-delà des apparences gore, farfelues même, j’ai commencé à gamberger. Qu’est-ce que le cannibalisme, comment s’inscrit-il dans notre société, quel lien lui attribuer avec l’Eucharistie ou une remarque anodine comme «T’es chou à croquer»?»

Entre tendresse conjugale, spiritualité admirable et cannibalisme pervers, «Cendres ardentes», documente l’âme d’un pays, l’Albanie, loin des clichés. «Au fil des recherches, j’ai découvert des personnages fascinants par leur interaction: une religieuse, un psychopathe. Ou le code du Kanun qui régit tous les aspects de la vie sociale. Pas seulement les vendettas, le trafic de drogue, etc. Ce corpus remonte aux temps anciens des tribus de montagne qui devaient se gérer.» Et d’évoquer les multiples interviews menées pour étoffer le dossier. «Quand je brasse le passé individuel et collectif, les événements heureux ou traumatisants, je retrouve au fond ce qui constitue l’essence de chaque être humain.»

La cinquième aventure de l’inspecteur Auer.

Avec Marc Voltenauer, théologien de formation, ex-directeur des ressources humaines, tant d’intimité semble infiltrer les enquêtes de l’inspecteur Auer que l’un et l’autre se confondent. Au point d’alarmer quand, au terme d’une enquête vibrionnante, le policier confesse souffrir de soucis de santé. «Je ne crois pas en avoir fini avec lui! Le sixième volume est bien en cours.»

Si la méthode Auer semble rodée, entre flash-back historiques, enquête de terrain et gay compagnonnage, aucune lassitude ne perce. L’écrivain s’est ressourcé dans le répertoire jeunesse avec la collection Frissons qui s’exporte désormais. Mais une évolution perce. «Dès mon premier roman, j’avais décidé que mon couple de héros serait homosexuel sans que cela soit mis en avant. Avec le temps, la maturité peut-être, une confiance en mon écriture, cette thématique a pris plus d’importance.» CLE

L’Islande au XVIIIe s., un voyage dans le temps du «Roi et l’horloger»

Arnaldur Indridason, 62 ans, se détourne de ses héros fétiches pour un polar historique qui flirte avec la métaphysique. (Photo by Sophie Bassouls/Sygma via Getty Images) Sophie Bassouls

Histoire À ceux qui s’étonnent de voir Arnaldur Indridason débarquer dans le roman historique, la star du polar islandais rétorque: «Je fais exactement la même chose dans tous mes romans depuis le début, et cela vaut pour «Le roi et l’horloger»: je parle de la société dans laquelle je vis. Polar ou roman historique, je ne vois pas la différence.»

En route pour le XVIIIe siècle, donc, dans l’Islande alors colonie danoise. Le roi Christian VII au tempérament lunatique, tombe sur un horloger occupé à restaurer une énorme pendule suisse dans son palais. Le monarque et le manant vont remonter le temps avec précaution. L’un se montre sujet à des cabrioles cyclothymiques, son compagnon de hasard tient à sa tête. Et ici, elles sont parfois coupées par la bêtise capricieuse d’un bailli.

Une rupture avec ses héros récurrents. DR

C’est d’ailleurs une des premières énigmes qu’Arnaldur Indridason pose en parlant de ses ancêtres. Pourquoi l’Islande, un des pays à la plus faible criminalité au monde, engendre-t-elle autant d’écrivains à la plume sanglante? «Depuis que les premiers colons sont arrivés sur notre île, il y a plus de 1100 ans, nous avons toujours raconté des histoires. D’abord transmises oralement, elles ont ensuite été couchées sur le parchemin, donnant naissance aux «Sagas des Islandais». Et depuis lors, nous avons écrit… peut-être pour ne pas être tout à fait oubliés, ici, tout au nord de l’océan.»

Dans son récit transpire cette confiance immuable en une justice supérieure. Condamnés à mort pour avoir enfreint le code moral de l’époque, entre adultère, inceste et usurpation de paternité, le père de son héros horloger et sa gouvernante sont condamnés à mort. La cruauté de l’exécution tranche avec l’humanité qui précède.

Avec la précision d’un artisan suisse, Arnaldur Indridason détaille ainsi la mécanique sociale d’un peuple à part. Jouant sur la métaphore du sablier, le géant jongle une fois encore avec cette nature du temps qui l’obsède dans son œuvre. Cette fois pourtant, avec une intimité inattendue par rapport au réalisme direct de ses intrigues habituelles, le conteur crée dans la conversation du roi et du manant un espace étrange, quasi métaphysique. C. LE

Ile de Yule, Suède L’enfant pendue du manoir

Johana Gustawsson, Marseillaise sous son patronyme d’adoption . (Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images) Getty Images

Musée macabre Johana Gustawsson est tout ce qu’il y a de plus Française, née à Marseille de parents espagnols. De suédois, elle a le nom, l’époux et l’appétit du sang cru qui marque la littérature du Nord, à l’instar des Läckberg, Larsson ou Mankell. «L’île de Yule», (presque) huis clos au large de Stockholm, met aux prises une historienne de l’art, Emma Lindahl avec un manoir.

Habité par les dangereusement riches Gussman, c’est aussi un musée qu’Emma doit expertiser. Le lieu a une autre singularité, sa pendue. Neuf ans avant l’arrivée d’Emma, le commandant Karl Rosén est dépêché sur l’île pour y découvrir une jeune fille, «accrochée à une branche basse, ses pieds dansant à trente centimètres du sol […]. Elle porte autour du cou un lacet en cuir. Une paire de ciseaux ouverte y est attachée […] une des pointes pique son sein nu, côté cœur.»

Lorsqu’une autre victime est retrouvée gelée dans la baie, affublée du sinistre pendentif, les souvenirs se cristallisent autour d’Anneli, la compagne d’Emma, et de Freyja, la femme de Karl. Un cadavre décomposé, d’antiques souterrains corsent l’intrigue jusqu’au dénouement. Pascale Zimmermann

Une tradition du polar nordique, l’efficacité absolue.

D’Uttar Pradesh à New Delhi La puissance des clans

Deepti Kapoor, désormais installée à Barcelone, puise dans son enfance l’essence de ses romans. (c) Matthew Parker PARKER / DR

Ascenseur social De Rohinton Mistry à Vikar Chandra, le continent indien a engendré nombre de romans noirs de bric et de broc chatoyants. Avec spiritualité ou décadente bassesse, les âmes fraient avec les dieux et démons, glissent des dilemmes de l’individu aux exigences d’une société grouillante de contradictions. Après «Bad Boy», Deepti Kapoor signe une épopée où la moindre brindille romanesque garde à flot une histoire qui la dépasse. Qui en tout cas menace sans cesse de noyer son héros, Ajay, un garçon renié puis vendu par sa mère, expédié enfin des campagnes miséreuses de l’Uttar Pradesh à New Delhi la cosmopolite.

«Age of Vice», un roman-fleuve flamboyant. DR

Devenu domestique puis protecteur et confident de Sunny, un gosse de riche mal-aimé comme lui, cet éternel exilé cherche sa place dans un monde oscillant entre l’or et le stupre. De puissants chefs de clans en dirigeants corrompus et autres leaders de gangs mafieux, Ajay tente de tenir son cap d’homme d’honneur, fragile esquif dans la tempête. Malgré l’enchevêtrement de péripéties agencées sur plusieurs générations, voilà une proposition qui ne peut pas se refuser. CLE

Un «True Crime» pour chaque état des USA

Aller de ville en crime, la nouvelle collection True Crime des éditions 10/18. DR

Collection Alors que le succès de séries du type «Dahmer» ou «Le serpent» ancre le goût des histoires vraies sur les plateformes, les éditions 10/18 lancent une collection «True Crime». A coup d’une affaire criminelle par chacun des cinquante Etats américains, il s’agit d’esquisser une géographie atmosphérique mais authentique.

«L’affaire Alice Crimmins» à New York et «L’affaire du Golden State Killer» en Californie lancent la chasse. A noter, toujours dans ce répertoire, la parution de «True Crime Story», de Joseph Knox aux éditions du Masque, qui parodie et sublime l’approche dans une mise en abyme «à la manière de». Et si c’était vrai? CLE

De Londres à Athènes L’espion qui nous aimait

Kingsley Amis (1922 - 1995), prince de la littérature britannique, était fondu de l’agent 007. (Photo by Bryn Colton/Getty Images) Getty Images

O shocking! Chevalier de l’Ordre de l’Empire britannique pour services rendus à la littérature, Sir Kingsley Amis s’encanaille en 1968 avec le plus classe des barbouzes, James Bond. L’aventure ressort en format pulp chez Borderline, éditeur impertinent, avec une souple couverture déhanchée sur les accortes rondeurs d’une Bond girl.

Fan de Ian Fleming, décédé quatre ans plus tôt, l’écrivain se moque du politiquement correct comme de son premier Martini. Et ça secoue, très loin des récentes rééditions d’aventures de 007 en version expurgée qui censure des mots jugés offensants, racistes ou sexistes…

Une couverture pas très au fait de l’époque «woke». DR

Ici, pour arracher M des griffes du Colonel Sun, l’agent sort toute la panoplie du macho brutal et désinvolte. De quoi hérisser quelques poils chez les bien-pensants contemporains. Autre curiosité de cette archive «du monde d’avant», plusieurs éléments ont été repris de manière officielle dans les films EON, de «For your eyes only» (1981) à «Spectre» (2015).

En fait, James Bond ne meurt jamais, pas plus que la littérature d’espionnage qui, en prise avec l’époque, redevient même tendance. Voir ainsi les nouvelles collections Service Action chez Robert Laffont, ou Gallimard Espionnage dirigée par Marc Dugain. CLE

New York avec Patricia Highsmith dans sa gay jeunesse

Patricia Highsmith dans ses jeunes années rebelles à New York. DR

Biographie Dans «Tombée d’une autre planète – d’après les aventures indécentes de Patricia Highsmith» (Ed. Calmann-Lévy), Grace Ellis et Hannah Templer brossent l’écrivaine en «icône queer involontaire« dans le New York homophobe des années 1950.

Chez le même éditeur, «Les écrits intimes 1941-1995», inédit publié en 2022, en disait plus nuancé sur le mal-être de la Texane exilée au Tessin jusqu’à sa mort en 1995. Ici d’un ronronnement à un coup de griffe de son siamois Spider, les bulles claquent, entre liste d’amantes notées et thérapie de groupe pour «guérir» du saphisme. CLE

Dans la banlieue de Besançon La came des Pieds nickelés

Jacky Schwartzmann, un écrivain à la plume riche. (Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images) Getty Images

Jubilatoire Jacky Schwartzmann se fait sans doute trop de cinéma. De «Paulette» avec Bernadette Laffont en «Daronne» avec Isabelle Huppert, les cas de «Breaking Bad» et de vieilles dames indignes ne manquent pas. À chaque fois, un citoyen ordinaire mue en dealer sans trop s’encombrer de morale, par une mystérieuse flambée schizophrénique.

Ici, lourd de cette ambivalence morale, le cri du cœur – «Shit!» – s’arrache du ventre banlieusard de Planoise, quartier sensible de Besançon. Un provincial jurassien, Thibault Morel, y trouve son premier mandat de principal de collège, et aussi un trésor pourri, une cache de résine de cannabis. De quoi le tracasser avec une équation existentielle, sa fiche de paie contre 100 kilos de came. «Qui s’assied là-dessus, hein?»

Comme Jacky Schwartzmann a inventé ce cauchemar, l’affaire engendre moult dérives philosophiques, cocasseries sociologiques et autre matière à réflexion dans le grand pétrin de la vie. Depuis Jean Vautrin et son croquignolesque «Billy-Ze-Kick», sans oublier les Gamins en folie et l’hymne «Mangez-moi», peu d’écrivains français avaient herborisé avec autant d’humour noir. CLE

Harlem, 125e Rue Les petits filous et la grosse arnaque

Deux fois primé par le Pulitzer, Colson Whitehead trouve un nouveau registre, le pur polar, sans se montrer infidèle à sa morale.

Chris Close

Rocambolesque À un fan ironique qui s’inquiétait de son avenir après des Mémoires précoces en 2014, Colson Whitehead «tweeta»: «La vie continue – vide, blafarde et apparemment sans but». Trois ans plus tard, le colosse décrochait le Prix Pulitzer pour «Underground Railroad», saga S.-F. «steampunk» suivie d’un deuxième Pulitzer pour le plus intime «Nickel Boys».

Toujours à l’œuvre contre l’ignorance organisée et le mépris des différences, le quinqua new-yorkais enchante avec un polar baigné de folklore burlesque. Le titre «Harlem Shuffle» très rhythm’n’blues des 60s balance une version plus enlevée d’un militantisme intact. Ici, le «message» se teinte d’humour noir forcené, d’une politesse contre la désespérante adversité.

Harlem souffle son folklore inimitable grâce à Colson Whitehead. DR

Avouant une misanthropie caustique, l’auteur se moque des «voyous un peu filous» de la 125e Rue, de ces pères de famille que la pègre transforme en rois du coupe-chou alors qu’ils tendent à l’aristocratie black du quartier. Il suffira d’un casse au select Teresa, l’équivalent du Waldorf, pour tomber le masque. Chester Himes et Donald Westlake planquent au coin de la 125e Rue, et c’est jubilatoire. CLE

Des Ardennes à Paris Trois hommes et un coup fin

Michel Bussi, le champion du polar truqué, ne rate pas son coup en visant à triple. (Photo by JOEL SAGET / AFP) AFP

Trucs Michel Bussi s’est spécialisé dans le polar truqué en habile magicien qui sort des intrigues «à twist» de son chapeau. Après avoir frayé avec le fantastique dans «Nouvelle Babel», l’ancien expert en géographie électorale et statistiques territoriales revient à ses premières amours et erre dans les registres d’état civil des Ardennes à la Lozère.

Ainsi de ce mystère, comment Renaud Duval, mort par suicide, accident ou meurtre, peut-il avoir trois adresses qui conduisent la capitaine Katel Marelle à autant de foyers peinards? L’affaire s’entortille encore par le motif récurrent du théâtre de marionnettes, ou encore d’une intelligence artificielle qui s’insinue dans la tête d’une des «veuves».

De quoi tirer les fils de secrets de famille – une des constantes dans l’œuvre du Normand, comme le puzzle d’indices tous révélés qu’il «suffirait» d’assembler, les espaces circonscrits, les doubles, ici triples, vies, la force des contes.

Néanmoins, loin d’une ritournelle qui reprendrait des ficelles éprouvées, le titre, qui cite toujours une chanson française, ici Indochine, reste la marque d’un auteur qui éblouit en reliftant ses marottes. CLE

Un cadavre, trois existences… de quoi tirer les fils d’un drôle de théâtre de marionnettes. DR

Planète polar sous le signe de «La machoire de Caïn»

Un livre à déchirer, recoller etc. DR

Puzzle Réédité pour les 70 ans du Livre de poche, «La mâchoire de Caïn» tient toujours. Depuis sa parution en 1934, seuls trois malins ont résolu l’énigme. Et pour cause, les cent pages truffées de jeux de mots et d‘allusions littéraires, sont imprimées dans le désordre, créant des millions de combinaisons pour trouver le(s) coupable(s).

Edward Powrys Mathers a écrit l’énigme en 1934 et elle tient encore quasi la route! DR

Il est possible de découper des pages, imprimées sur une seule face pour la bonne cause, afin de les assembler autrement, d’y glisser des notes personnelles – voire de les arracher avec rage. Torquemeda alias Edward Powrys Mathers, poète et cruciverbiste, a conçu cet objet surréaliste, d’ailleurs préfacé par Hervé Le Tellier de l’OuLiPo. CLE

